Na, bet jis sugrįžo. Ponas Omikronas baigia atostogas dabar, kai atostogauti pradedame mes. Kažkaip, matyt, nesusiderinome. Nesusitarėme. Galvojome, kad jis išėjo ir nebegrįš. Niekada! Ne, jis nerūkė kamputyje, jis dėliojo strategiją: visi ribojimai panaikinti, karo baimė, laisvės ir šėlsmo troškimas – keturgubi, lėktuvai, oro uostai, traukiniai, restoranai, viešbučiai – perkimšti. Belieka paleisti naują antikūnų trolinimo programą, palaukti, kol sveikatos ministrai, ligoninių vyriausieji gydytojai, epidemiologai išeis atostogų, o tada pirmyn. Į darbą!

Nežinau, kaip Lietuvoje – antivakserių ir šiaip visų rūšių drąsuolių šalyje, bet Italijoje apsikrėtimų turime daug. Šios savaitės pabaigoje kasdien – beveik po 110.000 sergančių vasarotojų. Panaši kovido panorama buvo vasario pradžioje, ir tada tokie skaičiai - 586 atvejų 100.000 gyventojų, RT rodiklis 1,4 buvo vadinami epideminiais.

Stebina du dalykai. Pirmas: šito atseit jau nudvėsusio kovido meilė atostogoms ir atostogautojams, jo neregėta, neįprastai vasariška jėga.

Antras: greitis. Daugiau ar mažiau visose Pietų Europos šalyse omikronas nr. 5 spaudžia gazą tarsi lėktų F 1 trasoje. Tarkime, Italijoje birželio 5 dieną per vieną dieną užsikrėsdavo 16.000 gyventojų, ir niekas dėl to nesuko sau galvos. Praėjo mėnuo, ištuštėjo miestai, visi išlėkė link pajūrių ir matome štai ką: ritmas padidėjo iki 85.000 atvejų kasdien. Vos per vieną savaitę - nuo birželio 29 iki liepos 5 atvejų augimas siekė 55 proc.

Panašiai – Prancūzijoje: 161.000 atvejų kasdien. Panašiai Ispanijoje: po 70.000 – 80.000 kasdien. Panašiai Portugalijoje: po 40.000 – 50.000 kasdien. Sveiki sugrįžę, pone Omikrone! Ką čia daugiau bepasakysi.

Gerai nors tiek, kad šis – penktasis omikronas yra švelnesnis už delta variantą, mirtinai nepavojingas. Bet ne visai. Italijos medicinos tyrimų fondo GIMBE duomenimis, per vieną savaitę kovido terapijos skyriuose ligonių padaugėjo 32,6 proc, intensyvios kovido terapijos palatose - 36,3 proc. Greitukės veža žmones į ligonines tiesiai iš pliažo, kaip tame sovietiniame filme vaikams apie begemotą!

Šiuo metu oficialių apsikrėtusių Italijoje yra daugiau nei milijonas. Bet realiai – kokie trys. O gal ir penki. Niekas tiksliai nežino. Trys, o gal keturi sergantieji iš dešimties žino, kad serga. Bet nesako. Tai ir yra šios vasaros išskirtinė tendencija. Naujas, slaptas sugrįžusio pono Omikrono ginklas: žaisti su atostogomis ir atostogautojais!

Štai pavyzdys: šeima A susiplanavo išsvajotas atostogas, užsisakė viešbutį prie jūros, sumokėjo avansą, nusipirko lėktuvo bilietus, patyrė kitų, mažesnių, bet svarbių išlaidų. Likus kelioms dienoms iki atostogų starto vienas šeimos A narių pasijunta nekaip: skauda galvą, raumenis, krečia šaltis. Vaistinėje nupirktas testas rodo pozityvą. Ką daro šeima A? Nieko. Liepia išgerti sergančiajam ibuprofeno, liepia niekam nieko nesakyti, nes „ai, praeis“ ir varo atostogų.

Oro uosto minioje sergantis A šeimos narus užkrečia šeimas B ir C, ir D. Atskridęs į atostogų vietą pabendrauja su šeima E, kuri prie jūros atsivežė lėtine liga sergantį šeimos narį. Jis užsikrečia, bet ligos eiga – sunki. Iš pajūrio – tiesiai į ligoninę. Su nelabai aiškia prognoze, deja.

Tokių partizaninės savigydos ir „niekam nesakysiu, ai praeis, varau atostogų“ atvejų – daugybė. Ponas Omikronas triumfuoja, nes atostogų troškimas šįmet - patys matote - kažkoks nevaldomas, hipertrofiškas, tarsi tai būtų paskutinės atostogos apokalipsės išvakarėse.

Italijos epidemiologų pirštas nukreiptas į greituosius antigeno testus: kalti jie! Jie iškreipia statistiką, sumaitoja realius sergamumo duomenis, suteikia galimybę sergantiems išvengti saviizoliacijos, sudaro sąlygas nebekontroliuojamai epidemijos plėtrai.

Vaistinėse ir prekybos centruose parduodamus testus reikia uždrausti, nes tai nėra nei saldainiai, nei kremas nuo įdegio. Blogai jautiesi? Užsiregistruoji, darai testą, ir jeigu teigiamas - lieki namuose kartu su šeima, be atostogų! Epidemiologai sako, kad taip reikėtų daryti. Jeigu nenorime, kad ponas Omikronas rimtai įsivažiuotų rugpjūčio pradžioje.

Italijos sveikatos apsaugos ministerija kol kas nedaro nieko. Kol kas liepia dėvėti ffp2 kaukes viešajame transporte ir gydymo įstaigose. Bet svarsto: uždrausti 70.000 “Maneskin” fanų rinktis į super koncertą Romoje, „Circo Massimo“ arenoje ar ne? Nes dilema – sudėtinga: jeigu uždrausime, vadinasi, pripažinsime, kad kovidas ir vėl mus nugalėjo. Jeigu neuždrausime, turėsime maždaug 20.000 naujų atvejų per porą valandų.

Na, bet jeigu liepos pabaigoje omikronas spurtuos iki 200-300 tūkstančių atvejų per dieną kažką teks daryti. Netgi minimalių kovidinių draudimų atgaivinimas būtų charakiris bet kurios šalies valdantiesiems. Romoje šito bijo Draghis, Paryžiuje - Macronas. Londone Johnsonas jau nieko nebijo. Šimonytei Kaliningrado tranzito sutarčių gyvatynas greičiausiai būtų labiau prie širdies nei tautos varymas į ketvirtos dozės ar kitų pandeminių ribojimų gardą.

Prisiminimai apie masiškai apnuogintą nacijos petį šiandien regimi kaip liepsnojantys činkvečento inkvizicijos laužai. Niekas nebeatkiš savo peties. Už jokius pinigus, juolab už šimtinę eurų. Na, nebent pasiūlytų šimtą litrų A 95 benzino kelionei į Palangą ir atgal. Tada gal kažkas prisimerkęs pasvarstytų, bet ir tai kažin.

Galiu lažintis iš taurės prabangaus Toskanos raudonojo, kad rimtojo vaizdo riteris Dulkys, anais laikais nepabūgęs maršizmo svaidomų akmenų, sumegztos kilpos kartuvėse, amžinai blaivaus Verygos kritikos, pseudomokslinio antivakserių instituto diagnozių ir juvelyrės dūsavimo „ne portalams“, šįsyk Dulkys kietai nebesučiaups lūpų ir peties nebeprašys. Šįsyk jis kantriai lauks. Kol vasaros karščiuose labai gerai pasijutęs ponas Omikronas Penktasis sušals Kalėdoms artėjant. Taip gali nutikti.

Bet gali ir kitaip nutikti. Nes Italijoje į pajūrius dar nespėję išvykti epidemiologai nelabai linksmai šnabždasi: gerai, kad vasara. Gerai, kad dauguma laiką leidžia lauke. Jeigu dabar būtų lapkričio pabaiga – gruodžio pradžia, šitas omikronas 5 vėl paguldytų ant menčių sveikatos apsaugą ir šalies ekonomiką.

Lietuva kol kas ramiai vasaroja užmigusi kovidiniu žiemos miegu. Be reikalo: sausakimši lėktuvai skrenda visur, skrenda ten, kur ponas Omikronas jau sugrįžo iš atostogų.

O dabar – du beprotiškai vertingi patarimai tiems, kurie nenori susigadinti užtarnautas atostogas. Pirmas: oro uoste, traukinyje, autobuse, vaistinėje dėvėkite kaukes ffp2. Šiuo momentu jos gelbėja labiau nei visos trys vakcinos.

Antras: apsidrauskite prieš išvykdami. Blogiausiu atveju prarasite poilsį, bet ne pinigus.