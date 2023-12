Be abejo, reikia pasiaiškinti, kodėl. Aiškinu. Jis, pasaulio geopolitikos šėtonas metus baigia pritvinkęs optimizmo. Tikėjimo, kad ateinantys metai bus geresni. Jis to neslepia: žiūrėkite, jūs – ten, Vakaruose, aš kupinas šėtoniškos vilties: mano pergalė jau arti.

Vieną nemigos naktį svarsčiau: ką pasakyčiau Putinui, jeigu Naujųjų metų proga pakviestų pokalbiui prie savo ilgojo stalo? Pasakyčiau tai, ką apie jį galvoju. Tai, ką galvoja šio portalo skaitytojai, lietuviai, lenkai, ukrainiečiai ir šiaip žmonės. Padėkočiau už kvietimą ir pasakyčiau: prezidente, jūs esate despotas ir diktatorius. Esate XXI amžiaus tironas. Toks pats geopolitikos siaubūnas kaip ir vokiečių fiureris arba italų dučė. Pasakyčiau jam: esate teroristas, kolonizatorius. Ant jūsų sąžinės – vaikų, moterų, senukų kraujas. Jūs nusipelnote bausmės, – pasakyčiau jam. Priminčiau: jums jau išduotas tarptautinis arešto orderis. Jūs sulauksite bausmės, – šitai būtinai pasakyčiau.

Bandau įsivaizduoti, ką jis man atsakytų. Palenktų galvą ir įbestų savo šaltą, specifinį kgbisto žvilgsnį iš padilbų. Greičiausiai nė kiek nesusijaudintų. Apsidžiaugtų. Gudriai šyptelėtų, o tada pakištų man savaitraštį. Tarkime, Londono „The Economist“ su antrašte: Putin seems to be winning. Putinas, atrodo, laimi. Ir piešinukas: Putino galva su laikrodžio dantračiais vietoje smegenų. Štai kaip situaciją regi anglai.

Paskui paimtų ir parodytų Paryžiaus „Le Figaro“. Vladimir Poutine optimiste pour 2024, – Putinas 2024 metams – optimistas. Štai ką galvoja prancūzai. Tada pakeltų Hamburgo savaitraštį „Die Zeit“: Was, wenn Russland gewinnt? O ką, jeigu laimėtų Rusija? Matai, ką kalba vokiečiai? Galiausiai kyštelėtų Milano „Corriere della Sera“: „Ma allora vince Putin?“ Vadinasi, laimi Putinas? Žiūrėk, ką skelbia italai.

Londonas, Paryžius, Hamburgas, Milanas metų pabaigoje rašo stambiomis raidėmis tekstų antraštėse: gerbiami skaitytojai, dėmesio, – laimi jis, geopolitikos šėtonas. O jūs, nepataisomi optimistai, švęskite ir pasakokite, kokie nuostabūs buvo 2023-ieji. Ir kokie nuostabūs gali būti 2024-ieji.

Metų pabaigoje tvyro visuotinis, nelabai linksmas (išskyrus, žinoma, nepataisomus optimistus ir seilėtus taikos oportunistus) nusistebėjimas: kaip čia taip nutiko, jis – laimi?

Priminsiu, ką mes, vakariečiai, apie jį galvojome ir kalbėjome. Mes tyrinėjome šėtono nuotraukas ir analizavome jo sveikatos būklę padedami garsių diagnostikos specialistų. Jis tuoj mirs, nes vėžys. Nedaug jam liko, nes visas ištinęs, pažiūrėkite. Geria šviežią elnių kraują, todėl dar gyvas, bet neilgam. Bet jis nė negalvoja mirti, jis puikiausiai laikosi, ištveria ilgą, kelių valandų „spaudos konferenciją“. Jis mus, vakariečius, paprasčiausiai išdūrė.

Paskui buvo ilgas stalas, – prisimenate? Juokėmės. Nes jis – beprotis. Paskutinė paranojos stadija, jaučia, kad aplinka tuoj jį sunaikins. Labai gaila: aplinka kaip drebėjo prieš jį, taip toliau ir dreba. Viskas liko po senovei, klasikinis diktatūros kokteilis veikia: nežabota cenzūra, nežabota propaganda, nežabotos represijos.

Jis pasislėpęs ten – Uralo kalnų gelmėse iškastame betono bunkeryje. Užsidaręs, užsibarikadavęs, išsigandęs. Jis nevaldo kompiuterio, nemoka naudotis internetu, todėl praradęs ryšį su valstybe ir su pasauliu. Kurgi ne, šįmet pamatėme: skraido po pasaulį! Kinų sekretoriai, arabų šeichai ir sultonai jam tiesia raudoną kilimą. Jis šypsosi.

Vagnerių vasaros maištas buvo turbūt žemiausias Putino galių kreivės taškas. Vystėsi smagus kriminalinis trileris: superbanditas vs kgb monstras, kas laimės? Jau beveik norėjome lengviau atsikvėpti ir važiuoti atostogų, nes Prigožinas, tarsi rusų dramaturgijos klasiko herojus užbliovė: „Į Maskvą, į Maskvą“. Vakarai žvygavo iš pasitenkinimo: pagaliau atsirado vienas nelabai simpatiškos išvaizdos padaras Žemėje, išdrįsęs mesti pirštinę geopolitikos šėtonui. Kuo visa tai baigėsi? Kaip tai kuo? Pelenų ir nuolaužų krūvele.

Paskui buvo NATO viršūnių šventė Vilniuje ir silogizmų festivalis „priimsime Ukrainą, bet nežinome, kada žinosime“. Nuo to momento šėtonas atsigavo. Ukrainiečių kontrpuolimas pradėjo strigti, „Leopardai“ sproginėti ant Surovikino minų, Iranas ir Šiaurės Korėja padidino ginkluotės tiekimą, anoniminiai naftos dolerių tanklaiviai toliau raižė jūras. Galiausiai įsivažiavo Rusijos karinė pramonė, net amerikiečiai nustebę pranešė: duonos kepimo kombinatas Tambove pradėjo gaminti dronus, va... Paaiškėjo, kad Putinas puikiai pažįsta rusus: be itališko parmezano ir prancūziško konjako, kitų supuvusių Vakarų skanėstų jie gebės išgyventi. Išgyveno net paskutinį – dvyliktąjį Briuselio sankcijų paketą.

Rudenį šėtonas gavo šėtoniškai smagią dovaną: „Hamas“ skerdynes Izraelyje ir karą Gazoje. Solidarumo su Palestina demonstracijos Vakarų pasaulio sostinėse irgi buvo smagi dovanėlių puokštė. Nes juk prieš Izraelį, prieš „amerikonus“, prieš NATO, už taiką. Kitais metais laukia pati didžiausia dovana: Trumpas Baltuosiuose rūmuose. O tada net keletas senų F-16 nebeišgelbės „Zelionkos“ (taip Ukrainos prezidentą vadina Lietuvos žmonės, kuriems nusibodo „blue yellow“ vėliavos ir rinkliavos, jų kol kas nėra daug, gal kokie 10 proc, bet su kiekviena Putino šypsena jų vis daugėja, todėl ir kitais metais jų bus gerokai daugiau).

Lietuvoje – ji labiausiai Ukrainą mylėjo ir labiausiai Putino nekentė – emocijos aprimo. Vajus prasidėjo ir vajus baigėsi. Prasidėjo jis netinkamiausiu laiku – kai Ukrainai ir be mūsų sekėsi, kai tryško entuziazmas, pulsavo kovos įkarštis. Ir pačiu netinkamiausiu laiku baigėsi – kai išsikvėpė jų entuziazmas, neliko kovos įkarščio, kai buvęs komikas kariškais rūbais nebekelia masinio susižavėjimo, nebeatrodo charizmatiškas didvyriškos tautos prezidentas.

Netgi dvi įvaizdžio kreivės – šėtono Vladimiro P. ir šauniojo Volodymyro Z. metų pabaigoje elgiasi keistai, vingiuoja. Pirmoji – iš apačios į viršų, antroji – iš viršaus žemyn. Pirmasis V ruošiasi rinkimams, antrasis V neleidžia rinkimų pirmojo džiaugsmui. Mums belieka trūktelėti pečiais ir pareikšti nuostabą: o Dieve, kokie demokratijos paradoksai!

Ryškėja nenumaldoma 2023-ųjų pamoka mums, vakariečiams: gali neapkęsti savo priešo, gali jį kaltinti, keikti ir prakeikti, gali reikalauti jam pačios baisiausios bausmės. Negali tik vieno dalyko: patikėti, kad tavo priešas yra nupušęs senis besmegenis. Geopolitikos šėtonas šito tik ir laukia.

Su Naujais, mieli skaitytojai!