Paulius Jurkevičius. Italija, kur tu eini?

Panašaus absoliučios regionų laisvės mechanizmo nėra nė vienoje Europos Sąjungos šalyje. Tai socialinės įtampos, senų istorinių žaizdų krapštymo, o gal net ir valstybių byrėjimo žiežirba. Kodėl šio rizikingo projekto prireikė G. Meloni, siekiančiai koncentruotos visų regionų elektorato paramos? Autonomijų laisvės labiausiai troško premjerės sąjungininkas, putinistas, tradicinių šeimų gynėjas „Lygos“ (it. Lega) vadas Matteo Salvinis. Italijos dešiniųjų koalicijos partneris pasiūlė mainų projektą: duokite mums absoliučią savivaldą, o mes remsime superpremjero projektą.

G. Meloni nori iš esmės perrašyti Italijos konstituciją. Ji nori to, ko Europoje nėra niekur: tiesiogiai visų rinkimų teisę turinčių piliečių renkamo presidente del Consiglio – ministrų tarybos pirmininko. Tai būtų unikalus konstitucinis projektas – panašų kažkada turėjo Izraelis, tačiau atsisakė. Kažkiek panaši būtų britiškoji Vestminsterio sistema, nors ir ten premjeras, žinoma, nerenkamas tiesiogiai. Parlamentinę daugumą iškovojusios partijos atstovas (premjeras) valdo on the advice – Didžiosios Britanijos karaliaus patarimu. Tik Italijos atveju tai būtų nebe monarcho – suvereno, o popolo – liaudies suvereno patarimas ir pritarimas.