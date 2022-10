Paulius Jurkevičius. Ar jums tikrai norisi kalėdinio tuštybės fakelo už 237 tūkstančius?

Žaliaskarių čempionate Vilnius šįmet tikrai laimės auksą. Miestelėnai jau dabar po truputį gali giedoti: „We Are the Champions!“ Pergalė netgi nebus vietinio-nacionalinio pobūdžio kaip pernai – perspjauni Kauną, ir jau čempionas. Ne, šįmet laukia europinis triumfas: eglutė skarota, eglutė spalvota už du šimtus trisdešimt septynis tūkstančius eurų. O tai yra beveik ketvirtis milijono! Perskaičiuojam senais gerais litais? Pagaugas eina per nugarą.