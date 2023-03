Pasaulio ekspertų prognozės: ar laukia dar viena finansų krizė?

Paprašėme H. Jameso, S. Johnsono, S. Roacho, K. Rogoffo ir A. Sibert pateikti prognozių apie tai, kas laukia JAV ir viso pasaulio finansinių sistemų.

Haroldas Jamesas – Prinstono universiteto istorijos ir tarptautinių santykių dėstytojas, knygos „The War of Words: A Glossary of Globalization“ („Žodžių karas. Globalizacijos glosarijus“) autorius.

Simonas Johnsonas – Buvęs Tarptautinio valiutos fondo vyriausiasis ekonomistas, dėstytojas Masačusetso technologijų universiteto Vadybos fakultete.

Stephenas S. Roachas – Buvęs „Morgan Stanley Asia“ pirmininkas, Jeilio universiteto dėstytojas, knygos „Accidental Conflict: America, China, and the Clash of False Narratives“ („Atsitiktinis konfliktas: Amerika, Kinija ir melagingų naratyvų susidūrimas“) autorius.

Kennethas Rogoffas – Buvęs TVF vyriausiasis ekonomistas, Harvardo universiteto ekonomikos dėstytojas.

Anne C. Sibert – Birbeko universiteto dėstytoja, buvusi Politikos komiteto narė Islandijos centriniame banke.