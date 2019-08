Nida Vasiliauskaitė

„Ne tokia Lietuva“, alternatyvūs sušmėžavę, likę neįvardinti ar net nepagalvoti jos projektai galėjo būti visokie: ir geresni „už tokią“, ir daug (daug!) blogesni. Tikrai dabar galima pasakyti tik viena: niekas iš ten stovėjusių nebūtų „balsavęs“ už Lietuvą be atvirumo ateičiai, be tolstančios horizonto linijos, be tikėjimo, kad galimas „geresnis pasaulis“, už nepabaigiamai besikapstančią „sovietiškumuose“ ir vis daugiau jų savy beatrandančią.