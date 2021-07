Pasak LR nepaprastosios padėties įstatymo naujausios redakcijos (įsigaliojusios 2021 01 02), nepaprastosios padėties įvedimo pagrindas yra toks: „1. Nepaprastoji padėtis gali būti įvedama, kai dėl valstybėje susidariusios ekstremalios situacijos ar krizės kyla grėsmė Lietuvos Respublikos konstitucinei santvarkai ar visuomenės rimčiai ir šios grėsmės neįmanoma pašalinti nepanaudojus Konstitucijoje ir šiame Įstatyme nustatytų nepaprastųjų priemonių. 2. Nepaprastoji padėtis gali būti įvesta, kai šio straipsnio 1 dalyje nustatyta grėsmė Lietuvos Respublikos konstitucinei santvarkai ar visuomenės rimčiai kyla dėl kitose valstybėse susidariusios ekstremalios situacijos ar krizės.“

Nė žodžio apie epidemijas ar pandemijas – nepriklausomai nuo jų realumo, nepaprastosios padėties įvedimo pagrindu jos NĖRA.

Informacija apie privatų asmens gyvenimą gali būti renkama tik motyvuotu teismo sprendimu ir tik pagal įstatymą.Įstatymas ir teismas saugo, kad niekas nepatirtų savavališko ar neteisėto kišimosi į jo asmeninį ir šeimyninį gyvenimą, kėsinimosi į jo garbę ir orumą

Pagrindas – išimtinai politinis: grėsmė santvarkai ir visuomenės rimčiai. Kokia grėsmė? Kas ją kelia? Argi ne virusas? Ne? Tai gal piliečių vengimas skiepytis? Konstitucinei santvarkai? Kuriame Konstitucijos punkte nurodyta nevengti? Kiek žinau, ten tikrai minimi kiti dalykai: II skirsnio 18 straipsnis sako „Žmogaus teisės ir laisvės yra prigimtinės“ (t.y. ne valstybė ir ne valdžia jas panorėjusi suteikia), 20 straipsnis – „Žmogaus laisvė yra neliečiama. [...]“, 21 straipsnis – „Žmogaus asmuo neliečiamas. [...] Su žmogumi, be jo žinios ir laisvo sutikimo, negali būti atliekami moksliniai bandymai ar medicinos eksperimentai“, 22 straipsnis – „Žmogaus privatus gyvenimas neliečiamas. [...] Informacija apie privatų asmens gyvenimą gali būti renkama tik motyvuotu teismo sprendimu ir tik pagal įstatymą.

Įstatymas ir teismas saugo, kad niekas nepatirtų savavališko ar neteisėto kišimosi į jo asmeninį ir šeimyninį gyvenimą, kėsinimosi į jo garbę ir orumą“ ir taip toliau, ir panašiai.

Bet juk „bendrasis gėris“! Kokiu trumparegiu egoistu reikia būti, kad nesutiktum su visu šitu dėl jo, dėl kitų, dėl visuomenės intereso paaukoti! – kelia antakius dangop filosofuojantys liberalai. Liberalai?! Gal juokaujate? Na, jie šiandien taip prisistato. Netgi atsiveda į pagalbą liberalizmo klasiką Johną Stuartą Millį (1806-1873): esą, jis išpažino „maksimalios laimės kiekio makslimaliam žmonių skaičiui“ etinį principą ir su liberalizmu, kaip ir jie, neturėjo visai nieko bendra.

Ne iš egoizmo: iš meilės laisvei, ir dar todėl, kad egzistuoja ne visuomenė, o individai, asmenys, tad „bendras gėris“ prasmingas tik kaip individų gėrių suma; visuomenė, kurioje individas nėra laisvas, irgi nėra nei laisva, nei gera.

Ne, neišpažino – tas principas Jeremy‘o Benthamo (1748-1832), išties neliberalo. Millį kur kas labiau domino laimės kokybė, o ne kiekybė, ir individo, o ne visuomenės gėris.

Ne iš egoizmo: iš meilės laisvei, ir dar todėl, kad egzistuoja ne visuomenė, o individai, asmenys, tad „bendras gėris“ prasmingas tik kaip individų gėrių suma; visuomenė, kurioje individas nėra laisvas, irgi nėra nei laisva, nei gera. Kad būtų laisva ir gera, ji privalo netrukdyti individui pačiam rinktis „gėrį“ pagal savą supratimą – ir keliauti nors ir (kitų vertinimu) į pragarą, užuot „jo paties labui“ puolusi gelbėti. Nes pragaras – būti ganomu galviju, prarasti žmogaus atributus, tarp kurių laisvė – esminis, ir joks „laimės“ nei „pasitenkinimo“ kiekis jos nekompensuos:

It is better to be a human being dissatisfied than a pig satisfied; better to be Socrates dissatisfied than a fool satisfied. And if the fool, or the pig, are of a different opinion, it is because they only know their own side of the question. The other party to the comparison knows both sides ( liet. Geriau būti nepatenkintu žmogum, nei patenkinta kiaule; geriau nepatenkintu Sokratu, nei patenkintu kvailiu. Ir jei kvailys, ar kiaulė, laikosi kitokios nuomonės, tai tik todėl, kad jie žvelgia tik iš savos pozicijos, kai kita šalis žino abi). Tad palikite ramybėje Millį: jis nuoširdžiai šlykštisi jumis iš Anapus.

Pakalbėkime apie „bendrąjį gėrį“ čia ir dabar, be jo. Jei sutinkame, kad dėl jo individo laisvės, prireikus, suspenduotinos ar eliminuotinos, tai ne tik nutylime, kokiu būdu žinome jo turinį (kas konkrečiai sudaro „bendrąjį gėrį“? kieno neapskundžiamu balsavimu ar sprendimu? kam jis geras, jeigu piliečiai vienas per kitą sako „ne man“? kam bendras, jei didelę, jeigu ne didžiąją, dalį piliečių ignoruoja ir išstumia?), bet ir įsipareigojame sutikti su bet kuo, kas tik pasirodys tikrai ar tariamai „visuomenei geriau“.

Pvz., kodėl neeutanazavus pensininkų? Savo jau atidirbo, BVP nekuria, mokesčių nemoka, o pensijas keliasdešimt metų ima, o kur dar našta sveikatos apsaugos sistemai! O kiek nekilnojamo turto hipsterių šeimoms atsilaisvintų! Arba: argi neišspręstų demografinių problemų, argi nepadidintų bendrojo gėrio įsakas moterims kasmet gimdyti?

Na, gerai, ne kasmet – kas antri metai arba kas treti? O nuteistus iki gyvos galvos kalinius kodėl nesušaudžius – biudžeto pinigų, be naudos švaistomų veltėdžiams, visai nemažai sutaupytume (pastarasis pasiūlymas gal netgi būtų išties humaniškas, bet tik ne liberaliesiems hipsteriams – jie kategoriškai ir karštai prieš mirties bausmę, tik ne iš humaniškumo, ne: tegu kankinasi!)? O luošus ir beviltiškai ligotus?

Su LGBT apsikęsti pagal šį principą gal dar ir galima, bet tik su sąlyga, kad reguliariai vaikuosis. Na, kaip?

Jums ploja visi esami, buvę, būsimi diktatoriai ir totalitariniai režimai iki pat kruviniausių: nei vienas jų savęs netesino kitaip, kaip tik „bendru gėriu“, dėl kurio – ką darysi – tenka susitepti rankas ir ką nors paaukoti.

Jums ploja visi esami, buvę, būsimi diktatoriai ir totalitariniai režimai iki pat kruviniausių: nei vienas jų savęs neteisino kitaip, kaip tik „bendru gėriu“, dėl kurio – ką darysi – tenka susitepti rankas ir ką nors paaukoti.

Pats faktas, kad šie balseliai dabar pasigirdo – ženklas epochinio galimo lūžio, epochinio pavojaus. Ir ne, jūs tiek pat liberalai, kiek Mao: persivadinkite, a?