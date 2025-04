Naujųjų laikų pasaka

V. L.: Tikrai taip. O kartais, kai žmogėdros suvalgydavo vieną kitą besilankstantį, tai likusieji gyvi sakydavo: „Nieko nepadarysi, toks yra gyvenimas. Tam žmogėdrai taip reikia. Jo toks apetitas. Toks jo charakteris. Tokia žmogėdros paskirtis šiame pasaulyje. Be to, galbūt mūsų šiek tiek per daug. Tam ir yra žmogėdros, kad pamažintų mūsų skaičių.“