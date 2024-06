Mindaugas Jurkynas. Europos Parlamento rinkimai 2024 m.: ką ir kodėl rinktis?

Mokesčiai, išlaidos, krašto, sveikatos ir socialinė apsauga ir aibė kitų sričių iš esmės yra tvarkomos Lietuvos Seimo. Politikai Europoje, būna, mėgsta kritikuoti „Briuselį“ dėl to, kad Europos Komisija prižiūri sutarčių ir priimtų teisės aktų laikymąsi. Dėl to kritikuoti Komisiją būtų tas pats, kad kritikuoti kelių policiją, jog ji prižiūri eismo saugumą, kurio taisykles nustatė ne ji, o Seimas. Europarlamentarai atstovaus ir Lietuvą, kas neišvengiama, ir Europą, nes dažnai europiniai interesai sutampa – kas galėjo pagalvoti, kad nelegalios imigracijos problemos ir mastai Europoje 2015 m., į ką tuomet žvelgėme tarsi iš tolo, taps mums svarbiomis, Lietuvoje jau tikintis ES solidarumo, kai Baltarusijos diktatorius ėmė organizuoti nelegalios migracijos srautus per rytines ES sienas. Galiausiai, balsavimas yra ne tik teisė, bet ir moralinė pareiga demokratinėje respublikoje.