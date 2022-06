Markas Zingeris. Švelnios iliuzijos, pragariška tikrovė. Rašytojo pastebėjimai karo tema

Nemojuodamas kumščiais, maniakas neišgyventų.

Kremliaus cezarį šito išmokė ir jo paauglystės tarpuvartės, ir pati Rusijos praeitis. Jis įžeidus kaip ir visi kompleksuoti subjektai išpūstomis krūtinėmis, egocentrizmo pripumpuotais protais. Ką tokiam atsakysi?

Pastūmėti į šalį šaligatvio kavinėje savąjį bokalą ir ištarti, raiškiai ir be galo turtinga rusų kalba, degradavusia į tarpuvarčių šnektą jos dabartinių politikų ir telešou dalyvių kalbose: „Gausi į ragus“?

O Rusijos autokratas juk pripūstas bulvarinių ir, dažniausiai, falsifikuotų Rusijos didybės epizodų, jam prišnabždėjo nesąmonių apie kaimynus jo mefistofeliški patarėjai, fašistuojantys dabartinės Rusijos profesoriai. Pakanka vien profesoriaus Karaganovo, teigusio straipsnyje anglų kalba, pavadintame (sic!) „Konstruktyvi destrukcija“, kad visas XX amžiaus pabaigos tarptautines sutartis (tarp jų ir įtvirtinančias Lietuvos saugumą) reiktų išmesti šiukšliadėžėn.

O ką į tai Vakarų Europos lyderiai, skraidę Maskvon, šnekėjęsi su Putinu telefonu, mėgavęsi Kremliaus briediena su bruknėmis (sankcijos Kremliaus valgiaraščių niekados nepalies) ir šnekučiavęsi su Rusijos diktatoriumi per jo pagarsėjusį kilometrinį stalą?

Prieš kelias dienas kancleris Olafas Scholzas Vokietijos katalikų suvažiavime Štutgarte filosofavo, kalbėdamas apie sunkiosios ginkluotės tiekimą Ukrainai, kurį Vokietija žadėjo, bet kol kas netesėjo: „Aš žinau, tai iškelia sunkius klausimus(...) Čia apie tai, ar galima atsakyti smurtu į smurtą, ar galima ateiti prie taikos be ginklų“?

Aš suprantu, kad šis socdemas taikosi prie katalikiškos auditorijos. Bet banalybės aš jam negaliu atleisti. Olafas Scholzas, buvęs teisininkas iš Hamburgo, buvusio kanclerio Schröderio globotinis (Wikipedia), sąmoningai ar jam taip išsprūdo, pasitelkė senų laikų Levo Tolstojaus doktriną „neprotivlenijez lu nasilijem“ (nesipriešinimas blogiui smurtu).

Nepaisant to, kad praėjęs amžius iškart po rašytojo Tolstojaus mirties šimtąkart paneigė ir krikščionybę, ir judaizmą, nuvertė nuo postamento Dievą-Tėvą, troškino dujomis vaikelius dėl tūkstantmečio Reicho ar „šviesesnės ateities“ ir batalijonais prievartavo „pilną malonės“ mergelę Mariją, įgyvendinęs dar senesnį kito dažnai cituojamo rusų klasiko Dostojevskio pastebėjimą: „Dievas mirė“.

Goethe, įsuktas į totalitarinės propagandos mašiną, bus ne kas kita, o Goebbelso sekretorius. Hitlerinės Vokietijos magistratuose ar bažnyčiose susituokusiems dovanodavo „Faustą“, bibliją ir tautos vado „Mein Kampf“.

Kam, kaip ne Scholzo (gim. 1958) generacijos vokiečiui tai žinoti? Bet, matai, čia apie Rusiją. Didžią tautą, hitlerinės Vokietijos auką, šalį su neaprėpiamais resursais. Ir, beje, man nesmagu netgi buvo čia teikti šiuos ne kartą cituotus rusų rašytojus pagrečiui – ir todėl, kad Ukrainoje vyksta daug baisesni dalykai negu jie aprašė, ir todėl, kad jie – didieji; ir dėl to man tikrai skauda širdį, tai ne pirmąkart įrodo, kad menai ir kultūra neturi jokio poveikio tautai, netgi tokiai žymiai kaip rusai, kaip ir praėjusį amžių vokiečiams, su jų giotėmis (Goethe) ir betchovenais, bet išsirinkusiems fiurerį-jefreitorių, o propaganda turi realų poveikį. Goethe, įsuktas į totalitarinės propagandos mašiną, bus ne kas kita, o Goebbelso sekretorius. Hitlerinės Vokietijos magistratuose ar bažnyčiose susituokusiems dovanodavo „Faustą", bibliją ir tautos vado „Mein Kampf".

O grafo Levo Tolstojaus proanūkis yra Vieningosios Rusijos parlamentaras – militaristas ir šovinistas, žiūrįs į Lietuvą kaip pasakėčios dramblys į bažnytkaimio brisių. Propaganda – štai kas formuoja ir mobilizuoja tautą! Mitai, ištrimituoti šiuolaikinių infopriemonių. Soctinklai, suveikiantys taip greitai ir efektyviai, kaip švilpukas veikia dresuotą rotveilerį. Romanų rašytojai, pasislėpkit! Tauta klausosi fiurerio.

O grafo Levo Tolstojaus proanūkis yra Vieningosios Rusijos parlamentaras – militaristas ir šovinistas, žiūrįs į Lietuvą kaip pasakėčios dramblys į bažnytkaimio brisių. Propaganda – štai kas formuoja ir mobilizuoja tautą! Mitai, ištrimituoti šiuolaikinių infopriemonių. Soctinklai, suveikiantys taip greitai ir efektyviai, kaip švilpukas veikia dresuotą rotveilerį. Romanų rašytojai, pasislėpkit! Tauta klausosi fiurerio.

Tai kaipgi galėjo kancleris Scholzas samprotauti, kalbėdamas apie Rusiją, nesipriešinimo blogiui smurto tema? Dėkuidie, Amerika, kaip atrodo, gelbės Donbasą, mitriai tiekdama Ukrainai toliašaudžius pabūklus.

Bet kaip galėjo sena politikos lapė Kisindžeris skristi į Maskvą pas Putiną, aplenkdamas Kijevą ir siūlydamas Kremliaus imperialistui ukrainiečių žemes mainais už taiką?

Manau, kad jiedu abudu – du broliukai kunigai (įskaitant ir prancūziškai lankstų Macroną) ir atstovauja senajai pasaulio tvarkai ir senajam pasaulio supratimui, beje, tam pačiam, kurio įsikūnijimas yra antikvarinis Putinas. Might is right – kas stiprus, tas teisus. Mažieji turi pasikuklinti ir patylėti, didieji – atsipalaiduoti, gali ir pagadinti orą – jiems tai leidžiama. Was aus muss raus (kas veržiasi iš organizmo, turi išeiti lauk), kaip sakydavo atsiraugėdamas šviežiais agurkais vokiečių kareivis, saugantis mano aštuoniolikmetę motiną, kasančią su kitais geto kaliniais tranšėją anuometiniame Kauno oro uoste.

Oficialiai ši glaustymosi prie gaidiškų diktatorių politika vadinama „realiąja“ arba appeasement; šį žodelį, neturėdami geresnio lietuviško atitikmens, verstume kaip nuolaidžiavimas, arba „leiskime Putinui išsaugoti veidą“—padėkime diktatoriui išsaugoti jo pergalės iliuziją. Užšaldykime konfliktą, kol pasibaigs mūsų politinė kadencija.

Ko gero, jeigu Vakarai neteiks Ukrainai toliašaudžių pabūklų— šiuolaikinių „katiušų“ – Rusija iš tikrųjų, nepaisant ukrainiečių, vertų senovės spartiečių, besikapojančių su persais, pasipriešinimo, gali atsiriekti visą rytų Ukrainą. Ir vienpusiškai pasiskelbti nugalėjusi. Ir užsidėti draugiško vaikams ir kolektyviniams Vakarams klouno kaukę. Ir pasiskelbti visus mylinti, ir pagaliau išleisti į Afriką laivus su grūdais iš Juodosios jūros uostų.

Oj, kaip jai visi būtų dėkingi!

Tačiau tai būtų baisiausioji iš iliuzijų. Rusija būtų baisiausias iš klounų (baisūs klounai, beje, trumpą laiką buvo mada praėjusio amžiaus pabaigos vokiškuose teleserialuose). Rusijos Federacija turi būti viešai demaskuota ir sustabdyta jėga, o jau po to jos geriausieji, tie ir panašūs į tuos, kurie šiomis dienomis susirinko Vilniuje Rusijos forume, tegu svarsto, kaip ją „pertvarkyti“ – pradedant tuo, kad reiktų rusų divizijos ar „legiono“ ukainiečių kariuomenės gretose, gelbėjant rusų tautos garbę, ir baigiant tuo, ar gali Rusija išgyventi ne kaip imperija, o kaip laisvų sričių ar centrų federatyvinė sąjunga (šitaip neseniai samprotavo „tinkluose“ Zelenskio patarėjas Olegas Arestovičius su opozicionieriumi Gariu Kasparovu.)

Bet ir tai gali būti inteligentų iliuzija – perdaug aktyvūs ir veiklūs, ir kariškai pasitempę šiuo metu yra Rusijos fašistai-rušistai, kritikuojantys Kremlių už karo veiksmų „neprofesionalumą“ iš kraštutinės dešinės pozicijų. Prisiminkime ir tai, kad be didelių sukrėtimų, pilietinių ir kitokių karų Rusija kardinaliai nesikeisdavo. 1918 m. Lietuvoje, pavirtusioje sulaukėjusių ir pasileidusių kareivių pereinamuojų kiemu dėl pilietinio karo Rusijoje, nebuvo linksma.

Galbūt atslenka kažkas neišvengiama. Lūžta civilizacija. Bet mes turime ginti tai, ką turime, ką iškovojome su visa pažangia Europa.

Ir mes, atsisukdami veidu į Rusiją turime pastūmėti į šalį taurę raudonojo mūsų senosios Europos šaligatvio kavinėse, kur taip maloniai šypsosi padavėjos ir toks skanus Dievo mums duotas maistas, ir nebijoti mirties.

Atleiskite, Delfi skaitytojai, už metaforas. Žinau, kad Mirtis – ir žmogaus, ir civilizacijos – nepakenčia perkeltinių prasmių. Benosės kalba lakoniška ir sausa. Kaip telegramų. Kaip kalašiaus, kalančio šviną į namą, į žmogaus kūną. Ir mes, atsisukdami veidu į Rusiją turime pastūmėti į šalį taurę raudonojo mūsų senosios Europos šaligatvio kavinėse, kur taip maloniai šypsosi padavėjos ir toks skanus Dievo mums duotas maistas, ir nebijoti mirties. Tarkime sau tai, ką pasako žmogus, išvežamas į širdies operaciją: „Nebijok! Susidrausmink! Išgyvensi bet kokia kaina!"

Tegu JIE išsigąsta. Tie, išlindę iš prosenelių spintų.