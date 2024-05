Marius Vyšniauskas. Sacharos smėlynų supamas „bibliotekų miestas“ nenustoja žavėti keliautojų

Be gamtos kataklizmų oazes veikia emigracija, nes jaunimas keliasi į didmiesčius. Jie sugrįžta tik per derliaus sezoną ar žiemą. Be to, industrializacija šiaurėje bei didėjantis klajoklių sėslumas. Maža to, į šalį plūsta kinų darbininkai. Sostinėje Nuakšote Kinijos statybų firmos jau pastatė prezidento ir parlamento rūmus bei eksploatuoja šalies aukso, deimantų ir naftos atsargas. Anot dienraščio „The Globe Echo“, Šingetyje dabar gyvena keli tūkstančiai žmonių (anksčiau būta 20 tūkst.), kurių gerovė priklauso nuo turizmo. O pastarąjį varžo terorizmo grėsmė. 2007 m. gruodžio 24 d. Alego mieste nužudyti 4 prancūzų turistai, kas paskatino Dakaro lenktynes apleisti Afriką. Panašūs išpuoliai kartojosi iki 2011 m., todėl Prancūzijos vyriausybė Mauritaniją buvo įtraukusi į raudonąją zoną. Tai supykdė šalies vyriausybę, mėginančią užtikrinti saugumo garantijas. 2021 m. penkių Vakarų Afrikos valstybių ir Prancūzijos lyderiai sutarė sustiprinti kovą su islamistais. Kai terorizmo pavojus išblėso, užklupo „Covid-19“ pandemija, kuri ir vėl uždarė sienas turistams. „Bet 2022 m. turistai pamažu ėmė grįžti. Mes esame optimistai“, – portalui „AfricaNews“ sakė S. Ahmedas Mahmoudas.