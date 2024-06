Marius Vyšniauskas. Pamirštas Sudano karas. Šalis, kurios trokšta visas pasaulis

Konfliktas pavertė Sudaną „vienu baisiausių humanitarinių košmarų per pastarąją istoriją ir grasina sukelti didžiausią pasaulyje bado krizę“. Iki karo čia gyveno daugiau nei 1 mln. pabėgėlių – tai antroji, pagal jų skaičių, šalis Afrikoje. Tad neramumai sukėlė milžinišką migracijos bangą, privertusią persikelti 8 mln. gyventojų: 6 mln. – viduje, 1,5 mln. – į užsienį. Pasak Jungtinių Tautų (JT) Pabėgėlių agentūros (UNCHR), daugiausia atvykėlių priėmė Čadas (553 110), Egiptas (450 tūkst.), Pietų Sudanas (114 174), Etiopija (31 745) bei Centrinės Afrikos Respublika (CAR) (22 059). Visgi „Gydytojai be sienų“ ekstremalių situacijų vadovės Trishos Newport teigimu, Sudano kaimynės nepasiruošė tokio masto tragedijai. Vien Mečės stovykloje (Vadajaus regionas, Čadas) glaudžiasi daugiau nei 40 tūkst. žmonių, o tai didžiausias pabėgėlių skaičius Čade per 20 metų. Be to, Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) atstovas Peteris Graaffas įspėjo, kad perpildytose stovyklose nėra galimybės patenkinti būtiniausių poreikių. Renko stovykloje (Pietų Sudanas) vienu tualetu dalijasi 200 asmenų. „Mes miegame ant žemės, maisto nėra, vanduo užterštas, vaikai serga“, – „Deutsche Welle“ sakė ten gyvenanti Khalida Ibrahim Salatten. Tuo tarpu iš Al Gazyros atvykusi Fatima Douka skundėsi, kad „stovykloje neskiriama vaistų nuo hipertenzijos ir diabeto“. Visa tai didina infekcijų ir mirčių riziką. „Gydytojų be sienų“ skaičiavimu, Zamzamo stovykloje, seniausioje ir didžiausioje šiaurės Darfūre, kas dvi valandos miršta po vaiką, kasdien – po 13 vaikų.