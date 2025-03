Marius Vyšniauskas. Kodėl nepaspausti moteriai rankos nėra tokia didelė nuodėmė, kaip atrodo Vakaruose?

Kultūrų skirtumai: kada priimti, o kada primest?

Vakarų politologai tai pavadino A. al-Sharaos reformų riba, kurios šis turi laikytis, siekdamas pusiausvyros tarp islamistų kovotojų ir pasaulietinės visuomenės. „HTS („Hay’at Tahrir al-Sham“ – politinė-karinė islamistų organizacija – aut past.) ištikimiems asmenims taip greitai pasikeitęs viešasis al-Sharaos naratyvas yra nepriimtinas, – sakė Sirijos žurnalistė Lina Chawaf. – Dar neseniai jis reikalavo, kad reporterė imdama iš jo interviu prisidengtų plaukus. Tad vargu, ar vieną kartą prašys to, o kitą jau spaus Baerbock ranką.“ Nors pats HTS vadas prieš sukilimą interviu CNN sakė: „Dvidešimtmetis bus kitoks nei sulaukęs trisdešimties ar keturiasdešimties ir visiškai priešingas penkiasdešimties. Tai žmogaus prigimtis.“ Nepaisant to, moterų teisių gynėjai mano, kad tai nenuosaikumas, kadangi per aštuonerius HTS valdymo metus Idlibe nė viena moteris neužėmė vyriausybėje posto.