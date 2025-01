Marius Vyšniauskas. 17 minučių Kanoje

Tai, kas įvyko vėliau, buvo nuspėjama. JAV Izraelio lobistų grupės apkaltino JT antisemitizmu. Per spaudos konferenciją, skirtą JT išvadoms publikuoti, amerikiečių žurnalistai įžeidinėjo organizacijos atstovus, pabrėždami rasistinius išvadų motyvus. Leidinys „The New York Daily“ skaitytojus tikino, kad šališką JT ataskaitą inspiravo faktas, jog gen. F. van Kappenas yra olandas, o Nyderlandai per Antrąjį pasaulinį karą leido naciams į Aušvicą išvežti žydus. „Ir vėl nacių nužudyti žydai naudoti Izraelio nusikaltimams pateisinti“, – rašė R. Fiskas. Nepaisant to, daugelis žmonių dėkojo „The Independent“, jog leidinys detaliai aprašė siaubingą istoriją. Ypač šokiravo Jeruzalės savaitraštis „Kol Ha’ir“, gegužės 10 d. išspausdinęs interviu su IDF kariais, atsakingais už bombardavimą. „Tai karas, kare tokių dalykų nutinka <...> tai tiesiog sauja arabų. Kam taip stipriai reaguoti“, – cituotas Izraelio armijos seržantas „Y“. Tuo tarpu artileristas teigė: „Niekas nekalbėjo apie tai, lyg apie klaidą. Atlikome darbą ir esame ramūs. Nes „S“ mums sakė, tai tik arabų (hebr. arabushim) krūva <...> kiek yra arabų ir kiek žydų.“