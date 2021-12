Skirtingai nuo tradicinių Top - 10 sudarymo, pažiūrėkime į metus iš dviejų skirtingų perspektyvų. Kuo metai įsimins mus. Taip pat pabadykime paspėlioti, kuo 2021 metai galimai įeis į pasaulio istoriją. Tad šį sąrašą sudarys dvi svarbiausios 2021 metų tendencijos.

Šiandieniniu žvilgsniu vertinant, 2021 metus galima būtų įvardyti, kaip sutrikusių tiekimo grandinių metais. Įvairūs karantinai, įvairiose šalyse išbalansavo tiekimo grandines. 2021 metai parodė, kad šiuolaikiniame pasaulyje, kuomet į galutinio produkto sukūrimą įtraukta daugybę valstybių, esame kaip niekados istorijoje vieni su kitais susiję.

2021 metai atskleidė, kad stabdyti, o vėliau vėl paleisti produkto gamybą yra ne tas pats, kas išjungti ir vėliau vėl įjungti šviesą. Procesas gerokai komplikuotesnis. Jei kažkur, kažkas ima strigti, tuomet trūkinėja ir visa galutinio produkto gamybos ir tiekimo grandinė. 2021 metais tapo įprasta užsakymo laukti 4 – 5, o kai kada net ir daugiau mėnesių.

Ryškiausias šios 2021 metų tendencijos pavyzdys – daugumai beviltiškai vėlavusios kalėdinės dovanos. Dar rudenį žiniasklaidoje rašyta, kad dėl sutrūkinėjusių tiekimo grandinių, Kalėdų senelio dovanos gali laiku nepasiekti savų adresatų.

Kita tendencija, matoma tiek Lietuvoje, tiek ir pasaulyje, – infliacijos šuolis. Europos centrinis bankas, Federalinis rezervo fondas, Japonijos, Jungtinės Karalystės ir daugelio kitų pasaulio valstybių centriniai bankai 2021 metais paleido pinigų spausdinimo mašiną visu pajėgumu.

Siekta, kaip galima greičiau atgaivinti 2020 metais nuo kovido infekcijos stabtelėjusią ekonomiką. Į rinką įlieti milžiniški pinigai, kurie išvirto į infliacijos augimą.

Vienai ar kitaip, tiek auganti infliacija, tiek sutrūkinėjusios tiekimo grandinės yra išvestinės pagrindinės problemos – vis niekaip nepažabojamos pandemijos. Kaip 2020 metais, taip ir 2021 metais akivaizdžiausia ir didžiausią poveikį turint tendencija – kovido infekcija.

Atsigręžus atgal į 2021 metų žiemą viskas atrodė žymiai pozityviau, nei dabar. Dar 2020 metų pabaigoje buvo sukurtos vakcinos, o 2021 imtasi masinės vakcinacijos. Atrodė, kad netrukus grįšime į iki pandeminį laikotarpį.

Deja, viltys buvo gražesnės, nei realybė. Jau 2021 metų pradžioje pasirodė informacija, kad virusas mutuoja į deltą variantą, o vakcinos pritaikytos senam Wuhaniniam. Metų pabaigoje viską aukštyn kojomis apverčia pandeminio koronaviruso omikron variantas.

Nors išankstiniai duomenys rodo, kad omikron tikriausiai nėra baisesnis už kitas COVID-19 sukėlėjo atmainas, problema didesnis jo plitimo greitis. Esami duomenys rodo, kad omikron užkrečiamumas yra didesnis, nei ankstesnių variantų. Be to, omikron pakankamai lengvai apeina vakcinų suteiktą imuniteto apsaugą.

Gaunasi, kaip stalo žaidime, kur atsistojus ant tam tikrų langelių žaidėjo surinkti taškai dega ir jis turi grįžti į pradinę žaidimo stadiją. Panašu, kad 2021 metų pabaigoje pasaulis atsistojo ant tokio langelio. Viskas, kas pasiekta per 2020 ir 2021 metus, jei nėra visiškai omikron panaikinama, tai bent jau stipriai apgriaunama.

Viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl taip atsitiko yra ta, kad globalią pandemijos problemą pasaulio valstybės nutarė spręsti lokaliomis priemonėmis. Rezultatas – priemonės pasirodė esančios dalinės, laikinos ir netvarios.

Pasaulio sveikatos organizacija (toliau - PSO) seniai skelbė, kad nei viena valstybė negali laikyti savęs saugia nuo kovido, kol nebus visas pasaulis saugūs. Problema ta, kad 2021 metais turtingiausios pasaulio valstybės nutarė pirmiausia rūpintis savimi.

Gavosi, kad turtingose pasaulio valstybėse daugybę žmonių vakcinuota. Neturtingose priešingai – vakcinavimo lygis, dėl vakcinų nebuvimo, buvo labai žemas. Ten virusas plito lengviau. Jis mutavo ir bumerangu sugrįžo į turtingąsias šalis.

Neveltui praėjusią savaitę PSO pareiškė, turtingosios valstybės, skiepydamos visus gyventojus stiprinamąja doze, tik pratęs pandemiją. Jei vietoj sustiprinamosios dozės vakcina būtų tekusi pažeidžiamiems žmonėms ir sveikatos personalui skurdžiose šalyse, tai dar rugsėjį visose pasaulio valstybėse būtų paskiepyta 40 proc. žmonių.

Anot PSO, jei visur būtų vakcinuota bent 40 proc. populiacijos, ūminė pandemijos fazė būtų jau pasibaigusi. Tad 2022 metais globalią pandemijos suvaldymo užduotį teks spręsti toliau.

Kita svarbiausia metų tendencija, kuri ilguoju laikotarpiu gali tapti 2021 metų simboliu, tai – kosmoso technologijų proveržis. Panašu tai, kas ilgą laiką buvo laikoma mokslinė fantastika, 2021 metais po truputį virto realybe.

Šioje tendencijoje turėtume išskirti tris dalykus. Pirmiausia tai, kosminių palydovų panaudojimas interneto ryšiui. Aukštyje nuo 100 km iki 2 tūkst. km virš žemės paviršiaus įvairios bendrovės paleido palydovus skirtus interneto ryšiui.

SpaceX ar dukterinė Amazon bendrovės įmonė Kuiper Systems varžosi dėl interneto ryšio per palydovą pasaulinės rinkos dalies. Kosminių technologijų įmonė SpaceX dar birželį įregistravo padalinį Lietuvoje – Starlink Lithuania. Interneto paslauga Lietuvoje įjungtos gruodžio pradžioje.

Palydovinio interneto paslaugas užtikrina ne tik ryšį vietovėse, kur neveikia mobilusis ar šviesolaidinis ryšys. Stipriai nesigilinant galima pasakyti, kad tai iš esmės naujo tipo internetas. Su laiku greitis tik padidės, o kaina turėtų sumažėti. Be to, duomenys keliaus per palydovus, o ne naudojantis serveriais esančiais nepatikimose šalyse.

SpaceX ir NASA išskraidino aparatą, kuriuo pakeis asteroido kryptį. Scanpix

Antras dalykas – vis didesnį pagreitį 2021 metais įgavęs kosminis turizmas. Milijardieriui Jeffui Bezosui priklausanti kompanija Blue Origin, rengė kelias kosminio turizmo ekspedicijas. Britų milijardieriui priklausanti kompanija Virgin Galactic taip pat atliko keletą skrydžių į kosmosą. Į kovą įsitraukė ir milijardieriaus Elono Musko SpaceX. 2021 metų rugsėjį SpaceX keturiems privatiems asmenims surengė trijų dienų skriejimo orbita aplink Žemę nuotykį.

Tikslas – ne vien padaryti brangią pramogą turtingiems asmenimis. Technologiniai proveržiai leidžia sukurti daugkartinio naudojimo raketas, kurios ateityje galėtų būti naudojamos skrydžiams į Marsą ar Mėnulį. Tikimasi, kad netrukus bus pasiektas toks technologinis išsivystymo lygis, kad tarkim užsiimti kalnakasybos darbais Mėnulyje gali tapti rentabilu.

Šiandieninis kosminis turizmas tik padeda dar labiau ištobulinti technologijas ir priartina ateitį.

Trečias ir turbūt svarbiausias 2021 metų kosminės tendencijos pavyzdys, tai per Kalėdas įvykęs Jameso Webbo kosminio teleskopo paleidimas. JAV kosmoso agentūra NASA dar 2007 metais planavo tai padaryti, bet įvairios nepalankios aplinkybės vis nukeldavo teleskopo paleidimą.

Jameso Webbo teleskopas kainavo per 10 mlrd. JAV dolerių ir yra technologinis šedevras. Vis dėlto, jo pasaulinė svarba yra kitame. Teleskopas gebės pažiūrėti į praeitį. Kaip žinia šviesa turi savo skriejimo greitį. Tam tikrų žvaigždžių fotonų šviesą matome su pavėlavimu. Kol šviesa ateina iki mūsų, žvaigždė gali būti jau seniai užgesusi.

Jameso Webbo kosminio teleskopo, galinčio atverti naujų astronomijos atradimų erą, iškėlimas vėl buvo atidėtas. arianespace.com/NASA nuotr

Jameso Webbo teleskopas galės pamatyti žvaigždžių užsidegimą, kuris apytiksliai įvyko prieš 14,5 milijardus metų. Be to, teleskopas galės būti naudojamas planetų tinkančių gyvenimui paieškai visatoje. Tikėtina, kad 2021 metai į pasaulio istoriją įeis, kaip kosminių technologijų lūžio metai.