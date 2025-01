Kęstutis Girnius. Traškučiai ir nutukimo epidemija

Įvairių šalių pastangos suvaldyti aptukimo epidemiją nėra sėkmingos. Kelioms šalims pasisekė laikinai sustabdyti nutukusiųjų skaičiaus augimą, bet ne jį sumažinti. Nauji vaistai kaip „Wegovy“, yra per brangūs, kad būtų galima juos išrašyti visiems. Be to, jie sukelia įvairių nemalonių šalutinių poveikių.