Kęstutis Girnius. Quo vadis, Sinica?

V. Sinica teisingai pažymi, kad gana atkakliai stengiamasi sukompromituoti birželio sukilėlius bei partizanus. Į šmeižto taikiklį pateko tokie iškilūs partizanų vadai, kaip Adolfas Ramanauskas-Vanagas ir Juozas Lukša-Daumantas. Dažnai tai daroma sąmoningai ir piktybiškai, kartais iš nežinojimo. Antai, žinomas istorikas Timothy’is Snyderis savo knygoje „Kruvinos žemės. Europa tarp Hitlerio ir Stalino“ (angl. Bloodlands: Europe Between Hitler and Stalin) teigė, jog Kazys Škirpa sugrįžo į Lietuvą su vokiečiais ir per radijo laidas skatino lietuvius žudyti žydus.