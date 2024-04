Kęstutis Girnius. Lietuvos politika palestiniečių atžvilgiu

Pernai gruodį, po to, kai JTO Saugumo Taryboje JAV pasinaudojo veto teise, užkirsdamos kelią teksto projektui, kuriuo buvo raginama sudaryti paliaubas, Generalinė Asamblėja priėmė neįpareigojančią rezoliuciją, reikalaujančią nutraukti kovas Gazoje. Už rezoliuciją balsavo 153 valstybės, tarp jų didžioji dauguma ES šalių, įskaitant Estiją, Latviją, šiaurės kaimynus Norvegiją, Suomiją ir Švediją, dar Lenkiją ir Daniją, kitaip sakant, beveik visos Lietuvos kaimynės. Dešimt šalių balsavo prieš rezoliuciją, o 23 susilaikė, tarp jų – ir Lietuva. Lietuvos pozicija buvo išskirtina ir išskirtinai abejinga palestiniečių kančioms. Dar kitas „vertybių politikos“ demonstravimas.

Per naujausią krizę Lietuvos šališkumas buvo akivaizdus. Lietuva nekritikavo Izraelio antpuolio prieš Irano konsulatą Damaske, per kurį žuvo keli įtakingi Irano generolai, bet griežtai smerkė Irano puolimą prieš Izraelį. Abiejų pusių veiksmai buvo neteisėti ir lygiai smerktini. Kai kurie ekspertai mano, kad Izraelis siekė išprovokuoti Irano antpuolį ir kilus naujam konfliktui nukreipti dėmesį nuo Gazos naikinimo. Po atentato Iranas buvo priverstas reaguoti tiesiogiai, o ne per savo tarpininkus kaip „Hezbollah“, kaip jis dažnai daro, kad nesukeltų silpnumo įspūdžio ir nepraloštų prestižo. Nors paleista apie 300 raketų ir bepiločių orlaivių, Irano ataka buvo iš esmės simbolinė, o Teheranas tučtuojau paskelbė, kad daugiau jokių priemonių nesiims. Izraelis savo ruožtu atsakė nuosaikiai, todėl yra vilčių, kad pavyks išvengti didesnio karo. Gerai, kad ir Lietuva kvietė visus „būti maksimaliai santūriems“.