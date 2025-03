Kęstutis Girnius. Kiek ES ginklavimosi programa realistiška ir reikalinga?

Kai kurie eiliniai politikai negailestingai smerkia D. Trumpą. Prancūzijos senatorius Claude`as Malhuret palygino jį su Romos imperatoriumi Neronu, aiškino, kad niekada JAV istorijoje prezidentas nekapituliavo savo priešui, nepalaikė agresoriaus prieš savo sąjungininkę. Skambūs ir drąsūs žodžiai, bet jie liks be poveikio. Dabartinė vyriausioji ES diplomatė Kaja Kallas irgi nevynioja reikalų į vatą. Tai laimi jai aplodismentų, bet mažina jos įtaką. JAV valstybės sekretorius Marco Rubio vienašališkai atšaukė susitikimą su ja po to, kai ji atvyko į JAV. Nežinau tikslių priežasčių, bet manau, kad prisidėjo įvairūs faktoriai: jos kovinga retorika, tai, kad Estija nėra reikšminga šalis ir kad ji atstovauja ES, taigi trumpininkų nuomone – biurokratams, o ne valstybei. Tariamai Stalinas niekinamai klausė, kiek divizijų turįs popiežius. To paties galima klausti apie ES. Nors ji, kaip ir popiežius, turi daug minkštosios galios, ši galia mažėja, vis didesniam vadinamojo trečiojo pasaulio šalių skaičiui nusigręžiant nuo Vakarų, juolab, kad didinant gynybos biudžetus, karpoma užsienio parama.