Kęstutis Girnius. Kaip vertinti 1941 m. Birželio sukilimą?

Kolegija taip pat galėtų nustatyti klaidingus teiginius apie Lietuvos sukilimą, kuriuos pateikė gerbiami mokslininkai. Antai, žinomas istorikas, dabar ir apžvalgininkas, Timothy’is Snyderis savo knygoje „Kruvinos žemės: Europa tarp Hitlerio ir Stalino (angl. Bloodlands : Europe between Hitler and Stalin) teigė, jog Kazys Škirpa sugrįžo į Lietuvą su vokiečiais ir per radijo laidas skatino lietuvius žudyti žydus.