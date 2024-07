Kęstutis Girnius. JAV rinkimų amerikietiški kalneliai

Trumpas dar gali pats sužlugdyti savo šansus laimėti. Savo mitinguose jis paprastai kalba daugiau nei valandą be paruošto teksto ir sako tai, kas tuo metu šauna į galvą. Dažnai pats ko gero nežino, ką turi omenyje. Šeštadienį jis ragino krikščionis balsuoti per rinkimus: „Jums nebereikės to daryti, žinote ką? Dar ketveri metai, viskas bus sutvarkyta, viskas bus gerai, jums nebereikės balsuoti, mano gražūs krikščionys“. Jo kritikai socialiniuose tinkluose teigė, kad tai buvo grasinimas, jog jei jis laimės, 2024 m. rinkimai gali būti paskutiniai, o tai atskleidžia jo autoritarinį mąstymą.