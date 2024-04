Keršto kelias: ispanų savanoriai Antrojo pasaulinio karo Rytų fronte

Vyrams, žirgams ir mulams buvo sunku žygiuoti per palaidą žvyrą, be to, kankino iš po kojų kylantys dusinančių dulkių debesys. Pradėjo didėti gyvulių nuostoliai, vis daugiau vyrų skundėsi pėdų skausmu ir nešamo bagažo nuzulintais pečiais. Diena paprastai baigdavosi prieš nusileidžiant saulei. Jei pasitaikydavo ūkių, vyrai miegodavo juose, jei ne – nenoromis statydavo palapines arba guldavosi po atviru dangumi.