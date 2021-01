Nuvirto sniego svorio kažkur už kilometro neatlaikiusi pušis, ir kukuok šaltame name be šviesos, vandens, interneto, galimybės pasišildyti maistą, liūdnai stebėdamas, kaip senka vienintelį ryšį su žmonija palaikiusio telefono baterija. 100 valandų be elektros – tiek ištvėrė apsnigtame Liškiavos kaimo vienkiemyje įkalintas menininkas Valdas Gilius.

„Šimtas valandų be elektros daugiau nei šimtas metų vienatvės. Markesas bent degtinės turėjo“, – rašė jis penktadienį.

Dabar būtų geras laikas reklamuoti energijos tiekėjo pasirinkimą: ką bepasirinktum, vis tiek nutrauktus laidus tie patys niekur nespėjantys elektrikai iki savaitgalio taisys. Kuo daugiau tiekėjų su brangiais biurais sostinėje ir solidžiomis vadybininkų algomis, tuo mažiau lieka per sniegus klampojančių su laidų pyne ant peties darbininkų. Keletą metų iš eilės rūsčios žiemos nebuvo, tai kas gi galėjo atsilaikyti pagundai optimizuoti nuobodžiaujančių avarinių brigadų skaičių.

Ta pati dilema buvo sprendžiama medicinos sistemoje. Išlaikiusios perteklinį ligoninių lovų ir medikų skaičių šalys daug lengviau galėjo atlaikyti COCID-19 ligonių antplūdį. Paskubėjusieji reformuotis, paklusę vadybininkų diktatui dar per pirmąją pandemijos bangą guldė pacientus koridoriuose, o lavonus krovė į karinius sunkvežimius.

Atėjus skiepijimo nuo koronaviruso metui, Lietuvoje turime kitą bėdą – Sveikatos ministerija paviešina savus planus, o Prezidentas Gitanas Nausėda toliau žada visus paskiepyti bent mėnesiu anksčiau, negu juose numatyta – iki Mindauginių. Ir tik savivaldybės daro ką nori. Druskininkų kurorto meras skelbia, kad iki vasario paskiepys „smulkiuosius prekybininkus, grožio srities specialistus“. Nes turi 660 vakcinų ir daro su jomis ką nori. Ministerijos plane šitie specialistai tarsi turėtų vadintis „likę gyventojai“ ir būti skiepijami liepą. Ar aš čia kažko nesupratau? Kurorte jau net ne pašnibždomis kalbama, esą skiepus gavo ir kai kurie dėl sankcijų Aleksandro Lukašenkos režimui neveikiančios sanatorijos „Belorus“ darbuotojai. Negi už aktyvų dalyvavimą protestuose?

Paklausite, negi man negaila tų beveik 400 Baltarusijos prezidento reikalų valdybai priklausančios sanatorijos darbuotojų ir ten galėjusių gydytis gudų vaikučių? Vulgariausia propaganda kažkodėl visada dangstoma vaikais ir laistoma varguolių ašaromis. Jeigu apsišaukėlis Baltarusijos prezidentas A. Lukašenka labai norėtų jais pasirūpinti, gali tai padaryti dviem būdais: atsistatydindamas iš neteisėtai užimamų pareigų arba perduodamas sanatoriją Baltarusijos sveikatos ministerijai. Abiem atvejais sankcijos jai nebūtų taikomos.

Tačiau skandalas dėl „Belorus“ darbuotojų sukeltas ne tam, kad jį būtų galima lengvai išspręsti. Jis reikalingas A. Lukašenkos režimui, kad galėtų per visas savo kontroliuojamas visuomenės informavimo priemones aiškinti, kaip Lietuva neva pati save nubaudė, įvesdama jam sankcijas. Tik keisčiausia, kad tame propagandiniame kare Druskininkų savivaldybės vadovai nedvejodami stojo kaimyninės šalies žmones engiančio diktatoriaus pusėje. Norėjo protesto akcijas iš Druskininkų perkelti į Vilnių, tik sostinės valdžia per karantiną tokiai A. Lukašenkos ir R. Malinausko specoperacijai neišdavė leidimo.

Jeigu sanatorijos „Belorus“ šeimininkas nesiteiks priimti sprendimų dėl jos statuso pakeitimo, skolos netruks pasiekti turto vertę ir bankroto bylos išvengti nepavyks. O tada Lietuva galėtų išpirkti iš antstolių šį objektą ir pritaikyti jį kitoms reikmėms.

Druskininkuose veikiantis Karių reabilitacijos centras, kuriame gydomi ne tik iš tarptautinių misijų grįžę mūsų kariai, bet ir Donbaso frontuose sužeisti ukrainiečiai, jau seniai neatitinka tokiai įstaigai keliamų šiuolaikinių reikalavimų. Užuot sukišus milijonus į jo renovaciją, paprasčiau būtų perimti jau renovuotą „Belorus“ sanatoriją ir išplėsti Karių reabilitacijos centrą iki regioninio, kuriame galėtų gydytis visų NATO sąjungininkų kariškiai.

Daliai dabartinio „Belorus“ personalo tokioje įstaigoje tikrai užtektų darbo, tiktai tektų įdėmiai patikrinti jo lojalumą Lietuvai, nes per rudeninius protestus Baltarusijos miestų gatvėse ne vienas iš jų savo feisbuko paskyrose dalijosi A. Lukašenkos režimo propaganda.