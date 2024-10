Jurgis Jurgelis. „Sudeginkit mane kaip raganą!“

Taigi, belieka pasidžiaugti, kad šis totalitarizmą propaguojantis, su Vilniumi nieko bendro neturintis paminklas nei per didelis, nei per tvirtas. Jo perkėlimui nereiks nė buldozerio, užteks kuvaldos. Su kuvalda Saliamutei per galvą terkšt, Saliamutės galvelė keberkšt – ir žemyn Vilniaus gatve, skersai Gedimino prospektą, link Žaliojo tilto, ir į Viliją. O Vilija į Nemuną. Tris kartus Valio! Vienas Vilniaus kampelis desovietizuotas.