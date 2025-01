Ivanas Jablonskis. (Ne)sėkmė

Kaimas – Žemutiniai Bybėnai – buvo dar ir koks nuotykis. Vidutiniškai karys ten gyvuodavo apie 2 paras. Per tą laiką žmogus arba buvo sužeidžiamas ir išvykdavo. Arba mirdavo. Be perstojo plūstantys šturmuotojai, nenormalūs FPV kiekiai ir kaip vyšnia ant šito mirties torto – minosvaidis 120-ukas (tiksliau, supistai daug tokių), kuris trinksėjo be perstojo. O kai tapdavo nuobodu – atskrisdavo granatas mėtantys dronai, lupo tankas ir krisdavo reaktyvinės salvinės ugnies sistemos leidžiami paketai.