Išsami Krymo aneksijos apžvalga: greita pergalė, įkvėpusi plataus masto karui

Be to, naujosios Ukrainos vyriausybės Vakarų sąjungininkai taip pat patarė būti atsargiems (dėl to vėliau skundėsi daugelis Ukrainos pareigūnų ir karių). Nesugebėdamas pasiekti bendro sutarimo, turėdamas labai ribotas galimybes ir nenorėdamas grasinti tuo, ko, kaip žinojo, negalės įvykdyti, Kyjivas galiausiai tik pažadėjo bandyti pasiekti kokį nors diplomatinį sprendimą ir patarė savo kariškiams bei saugumo pareigūnams pusiasalyje „nepasiduoti provokacijoms“. Vyriausybė taip pat pradėjo svarstyti galimas politines nuolaidas Krymui, pavyzdžiui, didesnę autonomiją, matyt, nesuvokdama arba nenorėdama pripažinti, kad dabar jau viską sprendžia Maskva.