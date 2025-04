Gediminas Merkys. Nekilnojamojo turto apmokestinimas ar kolektyvinė silpnaprotystė?

Jei bobutė su dieduku visą gyvenimą kaip bitelės triūsė, pastatė namą, kodėl dabar anūkėliai negali visko paveldėti be paveldėjimo mokesčio? Juk jau sykį apmokestinti pinigai sukasi toje pačioje šeimoje. Lietuvoje tų paveldėjimo mokesčių praktiškai nėra, bet Vakaruose jie iškrypėliškai dideli. Ir čia vėlgi slypi gili pasaulėžiūrinė prasmė. Vakarietiška aukštų technologijų civilizacija kilo iš protestantiškosios Šiaurės Europos. Pasiskaitykite sociologijos klasiko Maxo Weberio „Protestantizmo etiką“. Tikroji gerovė privalo kilti ir kyla tik iš darbo, o ne iš paveldėjimo. Drakoniškas apmokestinimo progresas, paveldėjimo mokesčiai įvedami tam, kad nebūtų perkrautas ir diskriminuojamas būtent darbo apmokestinimas. Pasak Vakarų ekspertų, Lietuvos mokesčių sistema ydinga, kadangi: a) nėra progreso, jis imituojamas; b) per daug apmokestinamas darbas ir per mažai apmokestinamas kapitalas bei kiti šaltiniai.