Gediminas Merkys. Ar „skrydžio“ eskalavimu dangstoma korupcija?

Verta dėmesio detalė – „Bankas“, „Notarų rūmai“. Joks „Foxpay“ ar „LitLab“ sandoris nevyksta be notaro. Po to per bankus pajuda stambūs pervedimai. Nei Šarūno Stepukonio, nei Monikos šeimos verslo istorijoje gausybė įpareigotų instancijų nieko nepadarė ir nieko neužkardė. Ir dabar NIEKO nedaro be dūmų uždangos pūtimo. Argi galima judinti kilnią šeimą ir vienintelę tikrai patriotišką Lietuvos politinę partiją? Minėtos 12 instancijų – dėmesio! – užsiima tik pinigų plovimo prevencija. Jei yra neteisėto praturtėjimo ir pinigų plovimo požymių, policija, prokuratūra, teismai privalo veikti nedelsiant. Iš karto panaudojamos kriminalinės žvalgybos priemonės, pradedamas ikiteisminis tyrimas, pritaikomos procesinės prievartos priemonės, sulaikymai, areštai, poėmiai... Kur visi šie veiksmai pafrontės valstybėje kraupių įtarimų dėl stambios politinės korupcijos akivaizdoje?