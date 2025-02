Eitvydas Bajarūnas. Europa, JAV ir Ukraina: laikas sprendimams, o ne diskusijoms

Europa privalo susitarti dėl suderinto su Ukraina Europos taikos plano. Vasario 17 d. Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono iniciatyva Paryžiuje įvyko aukščiausiojo lygio susitikimas, kuriame dalyvavo Vokietijos, Jungtinės Karalystės, Italijos, Lenkijos, Ispanijos, Nyderlandų ir Danijos lyderiai, taip pat Europos Sąjungos (ES) ir NATO atstovai. Šis formatas galėtų tapti struktūruota diplomatine platforma, nes kai kurios prorusiškos ES ir NATO narės yra nepatikimos priimant strateginius sprendimus. Reali alternatyva – panašiai mąstančių Europos valstybių koalicija, kurią turėtų papildyti Baltijos šalys ir Suomija – didžiausios Ukrainos rėmėjos pagal pagalbos dydį vienam gyventojui. Jei visapusiškas ES sprendimas nebus įmanomas, neformalūs ad hoc saugumo formatai taps vis svarbesni.

Be to, galima svarstyti Europos specialiojo pasiuntinio skyrimą Ukrainos deryboms. Be ryžtingų Europos veiksmų žemynas rizikuoja likti derybų paraštėse, o rytinės fronto valstybės gali likti su neproporcinga regioninio saugumo ir gynybos našta. Būtent Europos valstybės turės užtikrinti, kad JAV ir Rusijos derybose nepradingtų esminiai klausimai: Ukrainos sugriovimų kompensacija, teisingumo užtikrinimas ir ilgalaikiai saugumo garantai. Tikėtina, kad V. Putinas bandys atgaivinti 2021 m. gruodžio mėnesio ultimatumą JAV ir NATO, siūlydamas naujus geopolitinius „sandorius“. Rusija taip pat jau pradėjo skleisti dezinformaciją, kad JAV svarsto išvesti pajėgas iš Baltijos valstybių pasibaigus deryboms, o taip pat siunčia signalus apie galimą sankcijų švelninimą – čia Europa neturi jokiu būdu nusileisti.