Augis Gučas. Koks Vilniaus koncertų ir sporto rūmų likimas?

Tarptautinis pripažinimas ir Lietuvos architektų rūpestis

Metams bėgant jokie Rūmų tvarkymo darbai taip ir nevyko, kaip nevyko ir konkretus projektavimas jiems atgaivinti, o dabar jau Turto bankui priklausančio pastato priežiūra nebent tik blogėjo. Šiame fone 2023 metais pasaulį išvydo stambus „Phaidon“ leidyklos iliustruotas leidinys „Brutalistai. Geriausieji brutalizmo architektai“ (Owen Hopkins, The Brutalists, Brutalism’s Best Architects, Phaidon Press Limited, London, Phaidon Press Inc., New York, 2023). Leidinyje mūsų architektų Eduardo Chlomausko, Jono Kriukelio ir Zigmanto Liandzbergio vardai bei Rūmų nuotrauka ir aprašymas, nurodant paskirtį – Kultūra / Sportas, pateikti greta tokių pasaulyje garsių architektų vardų bei jų kūrinių, kaip Ricardo Bofillas, Walteris Gropius, Le Corbusier’, Oscaras Niemeyeris, Aldo Lorisas Rossis, Kenzo Tangė. Čia jau neapsikentė ir Lietuvos architektai, ir žinomų architektų grupė (Nacionalinės premijos laureatai A. Ambrasas, G. Čaikauskas, K. Pempė ir kt.) laišku kreipėsi į Vilniaus miesto merą, ragindami Rūmus atsiimti, dabartinėmis jau naujomis aplinkybėmis sutvarkyti ir jiems grąžinti pirminę paskirtį. Jokio atsakymo gauta nebuvo.