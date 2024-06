Arūnas Spraunius. Politinio simbolizmo neviltis: žvangant ginklams jam banaliai nebėra laiko

Slavojaus Žižeko 2002-aisiais išleistoje knygoje „Sveiki atvykę į tikrovės dykynę“ (angl. „Welcome to the Desert of the Real“) 2001-ųjų Rugsėjo 11-osios katastrofa komentuojama psichoanalitiko Jacqueo Lacano teze, jog „realu“ yra stipriau už „simboliška (įsivaizduojama)“. Realybei vaizduotė nereikalinga, ji mąstyti (įsivaizduoti) nemoka, ką ataka prieš Niujorko prekybos centro bokštus dvynius ne tik Amerikai prikišamai priminė. Panašu, išgyvename dar vieną „priminimą“, nepaisant vaizduotės iliuzijų apie „nuostabią ateities Rusiją“.