Arūnas Spraunius. Po Antrojo pasaulinio karo praėjus 80 metų tegyvuoja demokratija? Ar demokratija begyvuoja?

„The New Yorker“ lapkričio 4-ąją paskelbė tekstą „Amerikiečiai rengiasi antram pilietiniam karui“ (angl. The Americans Prepping for a Second Civil War) apie populiarėjančius išgyvenimo kursus bei liberalų vajų įsigyti šaunamąjį ginklą, jei konservatorių ir liberalų priešprieša išprovokuotų antrą pilietinį karą Amerikoje (pirmasis įvyko 1861–1865 m.). Kaip nurodė išgyvenimo mokyklos steigėjas Alexas Bryantas, jo paslaugas vis dažniau užsisako asmenys, anksčiau nemedžioję, nežvejoję ir nekūrę laužo, nes regi neramių laikų ženklus. Teksto „The New Yorker“ autorius Charlesas Bethea rėmėsi ir Čikagos universiteto tyrimu, pagal kurį šaunamuoju ginklu disponuoja vidutiniškai trys iš 10 liberalių amerikiečių. Pasak „Johns Hopkins University“ tyrimo, daugiau kaip pusė Demokratų partijos šalininkų per paskutinius ketverius metus registravo pistoletus ar šautuvus, nors anksčiau to niekada nedarė.