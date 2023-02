Sakote, meluoju, mūsų mokesčių sistema dora ir sąžininga. Žinoma, jei kalbama apie dorą ir sąžiningą darbuotoją, kurio visas atlyginimas apmokestinamas. Su pasididžiavimu galime konstatuoti, kad esame vieni iš lyderių ES. Mokesčių dydį turiu omenyje.

Tačiau ar pastebėjote, kad įvairios asociacijos ir panašios įstaigos staiga nutyla, kai pradedama kalbėti apie pensijų dydį ir pensinio amžiaus ilginimą? Teisingai, čia ne mažesnis PVM maisto produktams, kuris verslui leistų pasilikti šimtus milijonų, o gal ir milijardus savo kišenėse, tai ne dėl infliacijos krentanti perkamoji galia ir panašūs dalykai.

Tenka pritarti ekonomistui Raimondui Kuodžiui, kuris savo feisbuko paskyroje rašo:

„Mielos verslo asociacijos, gal jau baikit kišt nagus prie algų?

Nes po sodrų sujungimo net formaliai verslas nemoka darbo mokesčių, nors prieš tai nemokėjo de facto.

Mieli darbuotojai, nepasimaukit ant menamų „papildomų naudų“, nes jos paprastai yra iš jūsų algų:

– atostoginiai;

– išeitinės;

– abonementai į sporto klubus etc.;

– „profesinės“ pensijos ir kiti lachatronai.

Mielos verslo asociacijos, jūs padarėt iš mokesčių nesistemą, šveicarišką sūrį be šveicarijų. Sumažinti mokesčiai yra ir negautos viešos paslaugos, už kurias susimokat kyšiais medikams, mokytojams, biurokratams etc.

Užteks, jau laikas sustot.“

Kas nori skaityti į lietuvių kalbą neatverstą įrašą, čia:



Ką reiškia ši nesistema? Tai, kad norint darbuotojui išmokėti 1000 eurų į rankas, tam reikia skirti apie 1700 eurų. Ne, tai nėra darbdavio ir darbuotojo dalis. Tai bendra darbo vietos kaina, kuri yra milžiniška ir kurią realiai moka kiekvienas darbuotojas, o į šeimą parneša mažiau eurų, nei galėtų. Ir, kas įdomiausia, paprastai įvairios naujos rinkliavos ir mokesčiai gula ant eilinių piliečių pečių.

Klausimas kitas – gal laikas mažinti ne PVM maistui ar kitiems produktams (turime pavyzdį su viešbučiais, kur PVM sumažinus kainos nesumažėjo), o tiesiog, valstybei gaunant perteklines pajamas, po truputį peržiūrėti samdomų darbuotojų apmokestinimą.

Ne, ne tam, kad būtų galima padidinti ar įvesti progresinius mokesčius, kurie vėl guls ant to paties darbuotojo pečių. Tiesiog didinti perkamąją galią ir susirinkti tuos pinigus iš vartojimo, o ne darbo mokesčių, nes dabar samdomi darbuotojai tarsi likę kraštiniais, kurie sumoka už viską ir visus, o paskui, virtuvėje gerdami kavą su nuolaida, nes be nuolaidos nebeįperka, klauso, kaip jiems, valstybės ir „Sodros“ naikintojams, pensinis amžius bus didinamas iki 72 metų, o įvairūs fondai, kurie maitinasi iš jų pinigų, patiria vis daugiau nuostolių, nes jų administratoriams reikia didinti algą sulig infliacija (šaržuoju).

Kaip galima mokėti mokesčius kitaip? Elementariai.

Vienas bičiulis turi savo MB, kurią naudoja įvairiems verslo projektams ir įdarbinti save. Kokia jo alga? Teisingai, minimali. Kiek moka mokesčių nuo grynojo pelno, realiai savo atlyginimo – dešimčių tūkstančių eurų per metus? Teisingai, 5 proc., nes tai mažoji bendrija su visomis smulkmenomis. Tiesa, jam ir jo šeimai suteikiamos tokios pat socialinės paslaugos kaip ir dirbančiam pagal darbo sutartį ir mokančiam milžiniškus mokesčius.

Kiek moka ūkininkas, gaunantis tiesiogines išmokas? Teisingai, nieko, nors kroatas ar olandas sumoka visus mokesčius, kaip priklauso gaunant pajamas.

Dirbančių su individualios veiklos pažyma ar verslo liudijimu mokesčiai vėlgi nelyginami su dirbančių pagal darbo sutartį.

Manote, to nemato Vyriausybė? Mato, žino ir ruošiasi šiuos mokesčius didinti. Pastebėjote – ne keisti, ne mėginti sumažinti naštą dirbantiems, bet tiesiog padidinti mokesčius kitiems, kad būtų kuo daugiau pajamų į biudžetą. Paskui, galbūt, padaryti šiek tiek nuolaidų lobistams. Dažnai darbuotojų sąskaita.

Neverta dėl to kaltinti verslo: tiesiog duoti šiek tiek papildomų bonusų kur kas pigiau ir paprasčiau, nei padidinti atlyginimą. Tai ne verslo, o kreivos mokestinės sistemos kaltė. Pakelkite ranką, kas savanoriškai norės mokėti kur kas daugiau, nei „priklauso“?

Autorius feisbuke.