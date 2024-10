Arūnas Milašius. Po savaitės paaiškės, kas laimės kovą dėl šios šalies – Rusija ar Europa

Kalbant apie pačią valstybę, gyventi čia nėra paprasta: vidutinis atlyginimas sostinėje – apie 500 eurų per mėnesį. Ministras gauna 1500 eurų – neseniai atlyginimas buvo padidintas iki šios kosminės, vietiniais mastais, sumos. Prezidentės alga – 850, tačiau ji atsisako pati sau ją kelti, nors pagal įstatymus galėtų. Daugiau uždirba tik IT specialistai, kurių valstybinis sektorius neįperka, o jie paklausūs vietinėms įmonėms, dirbančioms nuotoliniu būdu arba vežančioms juos į kitas šalis. Be problemų galima važiuoti į Rumuniją ir ten darbuotis. Moldavai ir rumunai – ta pati tauta su labai panašia kalba, tik 1939 m. buvo sovietų ir nacių padalinta.