Arūnas Milašius. 8 kaltojo vartotojo klausimai apie gyvenimą Ingridai Šimonytei

Tai ne pirmas kartas, kai valdžia dėl įvairių problemų apkaltina pačius gyventojus. Pavyzdžiui, į Lietuviškos ekonomikos mokslą turės įeiti paaiškinimas, kad dėl infliacijos kalti patys gyventojai, pamėgę per daug išlaidauti.

Tačiau, rudeniui artėjant, neketinu nerti gilyn į lietuviškos politinės minties vingius. Artėjant, kaip sako politikai, sunkiai ir atšiauriai žiemai, iš Premjerės Ingridos Šimonytės lūpų norėtųsi išgirsti atsakymus, kaip bus sprendžiamos susikaupusios problemos. Būtent, kokie bus sprendimai, o ne aptakūs paaiškinimai, kas kaltas.

1. Elektros rinkos liberalizavimas stringa ne pirmą kartą, kalbama apie naujo etapo atidėjimą. Ar tai nėra sisteminė problema, kurią reikia spręsti čia ir dabar keičiant sistemą, o ne lopant vis naujai atsirandančias skyles?

2. Ministro Simono Gentvilo iniciatyvos sulaukia ne tik gyventojų, bet ir prokuratūros bei specialiųjų tarnybų dėmesio. Kokia Premjerės pozicija dėl šio politiko ateities, ar iniciatyvos, kurias neskaidriomis įvardina Specialiųjų tyrimų tarnyba, nemeta šešėlio visai Vyriausybei? Kas atsakys už įmonių ir gyventojų patirtus nuostolius? Jei veikla domina prokuratūrą, gal sudomins ir Vyriausybę?

3. Pramonės gamyba Lietuvoje per mėnesį smuko 7,6 procento. Visoje ES ji augo 0,6 proc., rodo Eurostato duomenys. Latvijoje pramonė per mėnesį augo 0,2 proc., o Estijoje smuko 0,3 procento. Per metus – gegužę, palyginti su 2021 metų geguže, – pramonė Lietuvoje augo 4,3 proc., Latvijoje – 5,3 proc., Estijoje – 4,8 procento. Visoje ES pramonė per metus augo 2,7 procento.

Neoficialiai pramonininkai kalba, kad daugelio įmonių padėtis bloga, jos gyvena šia diena, tačiau bijo apie tai pasakyti viešai dėl santykių su bankais ir partneriais.

Kodėl taip nutiko, ar nepadarėme klaidų, kuo mums tai gresia ir kaip taisysime padėtį? Kristi, kai kitos šalys auga, nėra didelis pasiekimas. Be Premjerės, norėtųsi ir išsamaus ūkio ministrės Aušrinės Armonaitės komentaro bei rišlaus plano, kaip gelbėsime pramonę ir kuo mums gresia toks smukimas. Apie pasiekimus kelyje į kosmosą jau girdėjome. Dabar reikia plano, kaip gelbėti žemėje dirbančias įmones.

4. Neslopsta pandemijos banga. Kokių priemonių ir suvaržymų planuojama imtis, kiek tai palies žmones ir verslą, ko konkrečiai tikėtis šį rudenį, kaip planuoti darbą ir verslą?

5. Dėl infliacijos pagrindinis laimėtojas – valstybė, kuri dėl PVM didėjimo į biudžetą surenka vis daugiau pajamų. Kam naudojamos šios papildomos neplanuotos pajamos, kokios reformos už jas įvykdytos ir kiek prie infliacijos prisideda valdžios išlaidų didinimas? Mūsų valstybės sektoriaus išlaidų augimas vienas didžiausių ES.

6. Kokie mūsų nuostoliai dėl konflikto su Kinija? Kiek tai kainavo šaliai ir kas realiai jau padaryta praradimams sumažinti. Būtent realiai, o ne vizijų, misijų ir vizitų lygmeniu.

7. Kada bus pradėti įvardinti tikrieji skandalų kaltininkai, ar kas nors iš jų kada nors prisiims atsakomybę?

8. Kokie nauji mokesčiai ir rinkliavos laukia? Ar bus pateiktas planas bent pusmečiui, ar vartotojai ir toliau tik iš žiniasklaidos sužinos apie planuojamą naują apmokestinimą, kuris paliečia kiekvieną pilietį?

Autorius feisbuke.