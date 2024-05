Arūnas Kumpis. Dronų dienos Kyviškėse – mano nesėkmingas bandymas sudrebinti sistemą

Akivaizdu, kad nė vienas Lietuvos kariuomenės batalionas šiandien tokio pajėgumo neturi ir tokių užduočių vykdyti negali. Ir sprendžiant pagal tai, kokia linkme viskas vystosi, to pajėgumo mes neturėsime nei po metų, nei po trejų. Panašu, kad kaip ir ukrainiečiai, mokysimės ne iš svetimų, o iš savo klaidų.

Na, o grįžtant prie visuomenės įtraukimo į bepiločių orlaivių ekosistemą, galiu pridurti, kad tas planuojamas įkurti Bepiločių orlaivių kompetencijų centras prie Lietuvos karo akademijos, kuriame per 2–3 dienas ketinama parengti dronų operatorių, o per metus – vieną tūkstantį, tai tikriausiai kažkoks nesusipratimas. Sunku patikėti, kad tai būtų tiesa, nes, pavyzdžiui, aš kovinių FPV atakos dronų operatoriumi tapau po pusės metų trukmės mokymosi ir intensyvių pratybų. Na, bet Lietuvoje tikimasi dronų operatorių parengti per 2–3 dienas. Tai, tikriausiai, tik pokštas.