Arūnas Kumpis. Amerika pareiškė, kad Europos gynyba – pačios Europos reikalas. Kur mūsų planas B?

Skamba taip, lyg tėtis, susidūręs su neišsprendžiama problema ir matantis, kaip dėl to jaudinasi jo penkiametis vaikas, jį nuramina žodžiais: „Nesijaudink, vaikeli, viskas bus gerai. Aš viskuo pasirūpinsiu.“ Tačiau Lietuvos visuomenė nėra penkerių metų vaikas, kuriai užtektų tokio „tėviško“ paaiškinimo. Visuomenė nori girdėti, ar kariuomenė esamoje pasikeitusioje situacijoje turi planą B. Taip pat nori žinoti, kaip ji galėtų aktyviai įsitraukti į šalies gynybos procesus, o ne būti vien donorė ir stebėtoja.

Neseniai vykusioje „Lietuvos ryto“ televizijos laidoje „Pusvalandis su Valatka“ laidos vedėjas Rimvydas Valatka tiesiai šviesiai paklausė krašto apsaugos ministrės Dovilės Šakalienės: „Kodėl mes apie gynybą vis tebekalbame būsimuoju laiku? Divizija – būsimasis. Vokietijos brigada – būsimasis. Priešlėktuvinė gynyba ir tankai – būsimasis. Gal ne nuo to pradėjome? Gal mums reikėjo pradėti nuo paprastesnių darbelių? Pavyzdžiui, turėti mobilizacijos planą, pagal kurį tam tikras skaičius vyrų susirenka tam tikroje vietoje, kur jau yra įbetonuoti įtvirtinimai, per kuriuos nė musė nepraslys?“ Tai, žinoma, gerokai supaprastintas žurnalisto klausimas, tačiau jis iš esmės – teisingas. Tai patvirtina ir pati ministrė atsakydama: „O, kad galėtume, bet nebegalime, jau per vėlu. Tai reikėjo daryti prieš 7–8 metus, o dabar turime viską daryti vienu metu.“ Suprask, dabar jau toliau privalome investuoti į sąjungininkų gerovę ir vykdyti dažnai politinių, o ne praktinių poreikių padiktuotus ginkluotės įsigijimus.