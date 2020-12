Štai Goda Juocevičiūtė (toliau – G. J.) yra savotiška tikinčių sąmokslais ikona ir jų absoliučios tiesos eliksyro šaltinis. Nekreipčiau dėmesio, bet ji publikuojama. Ji kažkaip įsivaizduoja save kaip kovotoją už žodžio laisvę.

Kaip ji už tą laisvę kovoja? Ogi skatindama apokaliptines nuotaikas, atmesdama ekspertų nuomones kaip nepatikimas, nes „mano asmeninė nuomonė svarbiausia ir ką man padarysite?“ Ir tas tiesa, nieko jai nepadarysi, nors jos „asmeninei nuomonei“ pagrįsti nereikalingi jokie faktai, nereikia susipažinti su moksliniais tyrimais, mat, kaip rašo ponia: „Ekspertais apsiskelbę mokslinio komunizmo skleidėjai ir pseudomedikai moralizuoja, kad tokios mintys yra begėdiška erezija ir kenkia valstybės vientisumui.“ Nuomonė? Taip. Įrodymai? Jokių.

Perskaičius bet kurį iš jos teiginių apie vienkartines kaukes supranti, kodėl prie jos feisbuko miniomis šliejasi „covido nėra“, „skiepai žudo“ ir „jie nori mus valdyti“ šalininkai. Šiems žmonėms faktai neegzistuoja. Bet, kas galima bet kam, nevalia sąžiningiems publicistams.

Akademinės diskusijos kriterijai kai kurių pykčiui niekur nedingo. Gali turėti bet kokią nuomonę, gali kvestionuoti faktus, jeigu esi tų sričių ekspertas, bet negali manipuliuoti faktais arba iš vis juos atmesti. Narciziškai susireikšminusi, G. J. lengva ranka atmeta faktus savo straipsniuose ir savo FB paskyroje laukdama gerbėjų ovacijų, aiškinančių, jog nėra jokių mokslinių tyrimų, rodančių vienkartinių kaukių naudą.

Gali turėti bet kokią nuomonę, gali kvestionuoti faktus, jeigu esi tų sričių ekspertas, bet negali manipuliuoti faktais arba iš vis juos atmesti.

Jokių mokslinių tyrimų? Tikrai? Galima būtų iš neturėjimo ką veikti užmesti žvilgsnį į mokslinius žurnalus, pavyzdžiui, The Lancet (Use of facemasks during the COVID-19 pandemic, 2020, rugpjūtis) ir Nature. Pastarasis teigia, kad „net ir turėdamos ribotą apsauginį poveikį, veido kaukės gali sumažinti bendrą infekcijų ir mirčių skaičių bei atitolinti epidemijos piką“ (Nature, 2020, rugpjūtis). Bet, matyt, lengviau deklaruoti, kad „Lietuva ir Europa yra Kinijos analogas, ji tampa diktatūra“.

Anot G. J., Kinija demokratinei Europai primeta savo autoritarinę kultūrą, tai yra prievartinį vienkartinių kaukių nešiojimą. Nuomonė? Taip. Įrodymų? Jokių. Pakanka pareikšti „aš pažįstų Kiniją, todėl matau tendencijas“ ir kai kam šio argumento visai pakanka. Taip pat jos FB paskyroje platinama ir beprotiška Kremliaus dezinformacija, kviečianti JAV sukilti, ruoštis pilietiniam karui dėl neva suklastotų rinkimų ir tai pozicijai pritariama (G. Juocevičiūtė, FB, 2020 gruodžio 9 diena).

Ir jai visai nesvarbu, kad JAV teismai atmetė kaltinimus dėl rinkimų klastojimų kaip neturinčius pagrindo. Tą pat patvirtino ir JAV aukščiausias teismas, kuriame dirbantys paties D. Trumpo paskirti trys teisėjai jo melagienų neparėmė.

Pabandžius prieštarauti, tuojau įsijungia į diskusiją antisemitai, nes kas be ko, visos sąmokslo teorijų platintojų ir garbintojų „nuomonės“ baigiasi žydų sąmokslu. Juk jeigu nėra žydų, tai ir sąmokslas kaip ir nekokybiškas? G. J. panašiems komentatoriams pritaria, nes nei vienam neprieštarauja. Dar daugiau, ji jos kritikus pristato piktybiniais analfabetais.

Esu rašęs Švedijos dienraščiams, bendradarbiauju jau dešimt metų su stambiausiu Švedijos dienraščiu ir portalu Expressen, todėl galiu garantuoti, kad ten G. J. raštai niekada profesionalioje žiniasklaidoje nepasirodytų. Nes, kartoju, vien tik nuomonės publicistui nepakanka. Žurnalistinės ir akademinės etikos kriterijai rašantiems niekuo nesiskiria. Šiandienos socialiniai tinklai ir žiniasklaidos noras bet kokia kaina siekti prisitaikymo prie socialinių tinklų vartotojų rinkos ir žargono atveria bet kokiam kvailiui ar sąmokslo teorijų aferistui galimybę pasijusti reikšmingu.

Šiandienos socialiniai tinklai ir žiniasklaidos noras bet kokia kaina siekti prisitaikymo prie socialinių tinklų vartotojų rinkos ir žargono atveria bet kokiam kvailiui ar sąmokslo teorijų aferistui galimybę pasijusti reikšmingu.

Kitas eskaluojamas mitas yra esą Švedijos vyriausias kovos su korona virusu vadovas Anders Tegnell pasisako prieš vienkartinių kaukių nešiojimą viešose vietose – ir lauke, ir viduje. Bet šis argumentas remiasi tik dalimi tiesos. Skaitytojui nepateikiama antra šio teiginio dalis. O joje A. Tegnell pastebi, kad kaukės nepadeda, nes žmonės neteisingai jomis naudojasi.

Pirma, kaukes reikia keisti kas keturias valandas. Antra, jas reikia teisingai dėvėti. Trečia, jas nuėmus būtina tuojau išmesti į joms skirtą vietą, o rankas, palietusias kaukes, dezinfekuoti. Ketvirta, jos naudingos tik kartu laikantis saugaus atstumo ir rankų higienos prieš kaukes užsidedant ir nusiimant.

Taip, vienkartinės kaukės šimtą procentų nuo viruso neapsaugo, bet taisyklingai dėvėti jas viešoje erdvėje, kurioje visada daug žmonių, būtina. (Specialių kaukių apsauga daug didesnė). Ironizuojant, lyjant lietui lietsargis ne visiškai apsaugo nuo lietaus, bet kiaurai permirkti neleidžia. Tad laikantis nuomonės, jog kaukės nuo viruso neapsaugo, reikėtų atsisakyti ir lietsargių.

Ironizuojant, lyjant lietui lietsargis ne visiškai apsaugo nuo lietaus, bet kiaurai permirkti neleidžia. Tad laikantis nuomonės, jog kaukės nuo viruso neapsaugo, reikėtų atsisakyti ir lietsargių.

Tačiau sąžiningai cituoti A. Tegnell poziciją kaukių atžvilgių niekaip neišeina, nes visa sąmokslininkų neva kritika krinta lyg kortų namelis. Nepadės ir kvailokas G. J. aiškinimas, kad japonai ir kinai kaukes nešioja šimtmečiais su tikslu apsisaugoti nuo smėlio audrų ar oro taršos, bet ne šiais laikais nuo viruso. Tai ar vienkartinės kaukės gydytojams ir gydymo personalui „ispaniško“ gripo H1N1 metu 1918 metais taip pat buvo skirtos gintis nuo smėlio audrų? Tuo metu pasaulyje nuo šio gripo mirė tarp 17 ir 50 milijonų žmonių.

Na, bet daug lengviau G. J. ir panašiems šūkauti apie Lietuvai gresiančią kinietišką apokalipsę arba „diskutuojant“ sąmokslų laidose iš piršto laužtą temą apie žmogų naikinančia baimės valdžią taip ir nesulaukus nei vieno teiginio, paremto faktais. Negalima nesutikti su prof. V. Kasiulevičiaus FB paskyroje pastebėjimu, kad „socialiniuose tinkluose ir toliau tvyros sąmokslo teorijos apie prievartinį skiepijimą, apie demokratijos apribojimus, apie Sorošo remiamas finansines aferas. Tai netrukdys vienu metu kritikuoti vakcinaciją ir ....reklamuoti rusišką vakciną. Koks lengvas darbas, kai tiek patiklių ir nenorinčių kritiškai mąstyti žmonių. Tai daugeliui žmonių padeda pateisinti savo naivumą, neviltį ir nesėkmes“.

Taip, pagrįstai galima kvestionuoti tam tikras politines priemones, kaip antai ar tikrai reikia uždaryti karantinui visą šalį? Juk jau akivaizdu, kad visiškas uždarymas viruso plitimą sustabdo, bet atšaukus jį, sulaukiama antra ir bus sulaukta trečia pandemijos banga. Švedai visiško karantino nepaskelbė ir šią politiką remia septyni garsūs Švedijos profesoriai epidemiologai (expressen.se, 2020 lapkričio 6 d.). Galima ir klausti, kuriam galui smulkiems verslininkams nedengtame turguje uždrausta prekiauti ne maisto produktais? Gera dalis šių prekiautojų finansiškai vos laikosi ant kojų. Tie 200 ar 257 eurų kelis mėnesius neproporcingų prarastų pajamų dydžiui.

Šiandien Lietuva pagal susirgimų kiekį veik pirmoje vietoje Europoje (BNS, 2020 gruodžio 12 d.). Ši statistika patvirtina, kad visiškas karantinas pandemijos nesustabdė. Gal manoma, kad griežtas karantinas leis išlošti laiko iki visuotino skiepijimo? Belieka tikėtis.

Taip, būtina griežtai reaguoti į politikų bandymus riboti visuomenės teisę žinoti pateikiant rimtus įrodymus rodančius, kad tokie bandymai vyksta. Profesionalūs žurnalistai ir tiek pat atsakingi visuomenės veikėjai taip ir elgiasi, nes vien tik „turiu teisę į nuomonę ir ką jūs man padarysite?“ niekaip nepakanka. Sutikus su šia pozicija bus padaryta ir jau daroma meškos paslauga visuomenės atsparumui prieš autoritarinius kai kurių politikų ir partijų siekius. Matyt tikintiems sąmokslais patiko užkrečiantis D. Trumpo melagysčių įžūlumas.

Tikriausiai vienkartinės kaukės nuo melo apsaugo, kad jų taip bijoma, ar taip suprasti?