Andrius Užkalnis. Jeigu visi bus kaip Užkalnis, kas paprastus darbus dirbs?

Jei manai, kad apskritai diplomas iš bet kurios aukštosios mokyklos kažką garantuoja, tave baudžia ir baus dar ne kartą. Labai didelė galimybė, kad tave mokė aukštojoje mokykloje visai ne tam, kad tau lengviau būtų gyvenime, o todėl, kad dėstytojai yra įdarbinti, ir moko ne to, ko tau reikia, o to, ką patys išmoko prieš daug metų, ir jiems reikia atbirbinti savo valandas, nes taip priklauso pagal etatą. To diplomo, kurį tau įteikė, vertė jiems mažiausiai groja.