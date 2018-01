Iš vienos pusės, didelio viršininko (DV) vizitas bus garbė rajonui, o likus kiek daugiau nei metams iki rinkimų, ir pačiam merui su komanda nepakenks pasišildyti Praimo (o maža kas ten žino, gal 2019 metais ir ne tik) spinduliuose.

Antra vertus, per didelis Vilniaus dėmesys Mažeikiams būtų kaip šuniui penkta koja.

Nes Mažeikių žemėje viskas sutvarkyta, kaip reikia. Septintus metus rajonui vadovaujantis geležinis socialdemokratas meras Tenys viską buvo sudėliojęs į lentynėles, kaip priklauso, kiekvieno save gerbiančio socdemo ūkyje – visus kertinius ir nekertinius postus rajone užėmė socdemai arba giminės. O dar geriau socdemai ir giminės.

Ir ne tik tokius esminius kaip administracijos direktorius ar „Mažeikių vandenų“ generalinis direktorius, bet ir paprastesnius, tokius kaip Mažeikių rajono muziejus, kuriam vadovauja LSDP Mažeikių skyriaus pirmininkas Vaidotas Balzeris ar rajono švietimo centras, kuriam vadovauja Balzerio pavaduotojas Viktoras Prokopčukas.

Mažeikiuose viskas buvo sutvarkyta ir valdžiai mažiausiai reikėjo, kad Praimas imtų klausinėti arba jam žmonės pasakotų apie seniūnams nupirktus džipus už 200 000 eurų, apie byrančias gatves, neūkiškumo liūne stringančias sporto centro statybas, STT ir FNTT dėmesį. Andrius Tapinas Mažeikiuose viskas buvo sutvarkyta ir valdžiai mažiausiai reikėjo, kad Praimas imtų klausinėti arba jam žmonės pasakotų apie seniūnams nupirktus džipus už 200 000 eurų, apie byrančias gatves, neūkiškumo liūne stringančias sporto centro statybas, STT ir FNTT dėmesį.

Mažeikių naujosios kartos ugdymą irgi budriai prižiūrėjo partija – Merkelio Račkausko gimnazijos direktorė yra socdemė Asta Žukauskienė, o Gabijos gimnazijos direktorius yra socdemas Eduardas Vaičiulis.

Bet, kaip minėjau, vis tiek ramiausia, kai kam nors vadovauja giminės ir socdemai. Pavyzdžiui, Auksūdžio daugiafunkciniam centrui vadovauja Ingrida Braziulienė, LSDP skyriaus pirmininko pavaduotoja ir mero Antano Tenio marti.

Beje, Auksūdžio centras yra visiškai finansuotas iš ES paramos lėšų (332 000 eurų), o idėjos autoriumi įvardijamas tuometis Auksodės bendruomenės pirmininkas ir dabartinis meras Antanas Tenys. Kaip sakoma – va tokie sutapimai.

Dar, beje, galima pasidžiaugti ir tvaria Auksodės bendruomenės, Auksūdžio centro ir „Lietuvos geležinkelių“ draugyste. Nuo 2012 metų „Lietuvos geležinkeliai“ būtent šioms įstaigoms suteikdavo finansinę paramą.

Todėl reikėjo pasiruošti, kad visuose susitikimuose būtų laiko ir kovų patikrinti bičiuliai, o ne belenkokie palaidaliežuviai.

Pirmasis Praimo susitikimas numatytas gimnazijose. Čia iš karto iškyla problemos. Direktoriai – žmonės savi, bet va tarp gimnazistų gali būti antivalstybinio ar net savivaldybei priešiškai nusiteikusio elemento. Iš pradžių pasirenkama Račkausko gimnazija, ji labai apsidžiaugia, netgi įsideda anonsą į savo laikraštį.

Mano šaltinių duomenimis, švietimo skyrius reikalauja, kad gimnazijos vadovai pateiktų ir suderintų klausimus premjerui. Kažkas pradeda strigti ir susitikimas perkeliamas į Gabijos gimnaziją. Atsakydama į mano klausimą Mažeikių savivaldybė nurodo, kad gimnaziją pasirinko premjero aplinka. Premjero aplinka kaip ir gūžčioja pečiais, nes apie pirminį susitikimą Račkausko gimnazijoje nieko nežinojo.

Susitikimui su gimnazistais vieta yra, dabar reikia užtikrinti, kad nebūtų gimnazistų. Direktoriaus pavaduotoja nurodo gimnazijos savivaldai atrinkti tinkamus mokinius, o mokiniams iki tam tikros datos pateikti savo asmens duomenis.

Gimnazistai © Laimonas Urbietis

Tokiu būdu premjero susitikime su jaunimu dalyvauja ir pirmose eilėse sėdi – šeši premjerą lydintys asmenys, du Seimo nariai, meras, mero pavaduotoja, administracijos direktorius, administracijos direktoriaus pavaduotoja, švietimo skyriaus vedėjas, rajono švietimo komiteto direktoriaus pavaduotojas, socialdemokratė tarybos narė, Vyriausybės atstovė Telšių apskrityje, Seimo nario padėjėja. Viso 18 žmonių. Ir 15 gimnazistų. Gimnazistų klausimams laiko nelieka.

Kažkoks fantasmagorijos ir absurdo komedijos lydinys. Kad savivaldybei čia viskas gerai, tai aišku, bet premjerui ir jo komandai?

Ar jie nemato, kad vyksta ne susitikimas, o parodija? Ar jiems dzin, kad jaunimą nustūmė į šonus pilvoti dėdės su prastai gulinčiais kostiumais? Ar Praimui taip svarbu pasiskųsti jį skriaudžiančia Prezidente ir bliaunančiais apžvalgininkais, kad auditorija jau nesvarbu?

Toliau susitikimas su verslininkais. Čia jau ruošiamasi buvo atsakingai. Likus savaitei iki vizito, premjero kanceliarijai turėjo būti pateikti į susitikimą atrinktų verslininkų duomenys. Premjero atstovai tikina, kad to reikalavo Vadovybės apsaugos departamentas. Tarkim. Tikėkim, kad visuose viešuose renginiuose, kur dalyvauja Skvernelis, VADas iš anksto surenka visų dalyvių asmens duomenis. Galbūt premjeras susives atrinktų Mažeikių verslininkų gimimo datas į kompiuterį ir sveikins su gimtadieniais.

O be to, ir savivaldybė tikina, kad jokia teisingų verslininkų atranka vykdoma nebuvo.

Žiūrim į sąrašus. Susitikime dalyvauja šeši premjero aplinkos žmonės, devyniolika savivaldybės valdininkų ir 19 Mažeikių verslininkų.

Žiūrim į visiškai neatrinktus verslininkus. UAB „Mažeikių vandenys“ vadovas – socialdemokratas, UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ technikos direktorius, įmonei vadovauja socialdemokratas, skyriaus garbės pirmininkas, Mažeikių TIC direktorė – socialdemokratė, dar keletas konservatorių ir tvarkiečių.

Paskutinis susitikimas su Ukrinų kaimo bendruomene. Bendruomenės nariai irgi atrenkami, jų duomenys perduodami premjero aplinkai. Saugumas svarbiausia, žinia, Ukrinuose klesti terorizmas. O ir atranka kruopšti, nes po jos su premjeru, kuris bendruomenei atvežė 100 Lietuvos vėliavų, susitikti tinkamų lieka tik septyni bendruomenės nariai. Tai vienas narys gavo po 14,28 vėliavos. Smagu.

Reziumė – turbūt nė vieno regione gyvenančio žmogaus tokia situacija nenustebino. Ir net ne partijos spalva čia svarbu. Svarbu, kad mažytis jaukus urvelis liktų saugus, kad vyrai pilkais kostiumais iš praėjusio amžiaus visada sėdėtų pirmose eilėse, nes jie ir tik jie yra svarbūs. Ne jaunoji mūsų karta, ne bendruomenės, ne valstybę stumiantis verslas.

Ne, tik jie. Ir taip dar bus, kol jie tvarkysis rajonuose kaip savo asmeniniame darže. Dar kurį laiką bus. Kol užaugs šitie vaikai. Kol bendruomenės ne tik sodins medelius, bet ir kovos už savo teises. Iki kokių 2023 metų, sakyčiau, dar taip bus.

O Praimas, ką Praimas? Jeigu jam gerai kalbėtis su aštuoniolika „padchalimų“ ir penkiolika gimnazistų ar septyniais atrinktais bendruomenės nariais, tai tada jam gerai. Jeigu valstybės lyderis neturi noro, ambicijos ir drąsos kalbėtis su pilnomis salėmis, gauti į veidą kritikos ir argumentuotai atsakyti, ginčytis ir išklausyti, tada liūdna.

Bet aš kažkaip norėčiau tikėti, kad nuvažiuos dar Praimas į Mažeikius. Be atrankų, be sąrašų ir be gimimo datų.

Haiku

Važiuoja Praimas

Linksta galvos it varpos

Nesavų nebus