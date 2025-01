Alisa Miniotaitė. Kariuomenė ir Z karta – kaip vieniems prie kitų prisitaikyti?

Darbe jauniesiems specialistams svarbus asmeninio gyvenimo ir darbo balansas, laisvas darbo grafikas, jie nori sparčios karjeros (pirmo žingsnio per pirmuosius dvejus–trejus metus), mokymosi galimybių, vertina dialogą, atvirumą ir lygybę; be to, nori būti informuoti ir įtraukti į sprendimų priėmimą. Pastaraisiais metais, spaudžiamos konkurencijos, darbuotojų stygiaus, siekdamos pritraukti naujų darbuotojų ir išlaikyti esamus, organizacijos uoliai tobulino savo kultūrą. Daugelyje organizacijų dominuoja partneriški santykiai, pozityvi atmosfera, rūpestis darbuotoju. Z kartos atstovams svarbus tinkamas įvedimas į organizaciją, kuris, tyrimų duomenimis, mažina jaunosios kartos patiriamą stresą ir kuria pasitikėjimą tolimesniam bendradarbiavimui. Sveiko ryšio su vadovu sukūrimas nuo pirmųjų darbo dienų turi didelę reikšmę jaunuolio (-ės) darbo sėkmei ateityje.