Greta „karo rūko“ veržliai aktualizuojama dar ir „suverenumo migla“

Šiais ir kitais teiginiais grįstas prezidento D.Trumpo sprendimas iškart po inauguracijos 90 dienų suspenduoti USAID paramą bet kur (išskyrus Izraelį ir Egiptą) reikalu revizijos, ar/kiek jos programos atitinka Amerikos vertybes bei 47-ojo prezidento politiką. Stojus Agentūros veiklos „pauzei“, su finansavimo sunkumais susidūrė virš 100 organizacijų Ukrainoje. „El Pais“ pasikalbėjusi ir su Jungtinių Tautų (JT) misijos atstovais šioje šalyje, vasario 4-osios publikacijoje nurodė, kad Ukraina yra viena didžiausių humanitarinės paramos gavėjų, per beveik trejus karo metus per USAID gavo virš 34 milijardų eurų nekarinės paramos, skirtos rusų sugriautoms mokykloms, kritinės infrastruktūros (pavyzdžiui, energetikos) objektams atstatyti, medicinai, agrosektoriui, pabėgėliams, kovai su korupcija etc.