Goda Juocevičiūtė. Naujame puikiajame pasaulyje skaitmeninę dimensiją keičia skaitmeninė demencija

Kai aplink – tiek pasakų ir propagandos, ši istorija dabar gali atrodyti kaip stebuklinė. Be to, ji skamba neįtikinamai todėl, kad šiuolaikiniai žmonės per daug kontrolės perdavė skaitmenai ir pamiršo, jog tūkstančius metų jiems padėjo gyvenime tvarkytis gyvūnai ir apskritai gamta, kuri yra iš prigimties patikimesnė nei antgamtiniai algoritmai.