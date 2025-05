Elena Leontjeva. Pensijų langas – ant trijų vyrių. Kaip ir koalicija

Vertinant iš valstybės pozicijų akį rėžia tai, kad išeiti per langą galima be jokio pagrindimo, be mokesčių ir baudų, o norint atsiimti ketvirtį lėšų vėliau – jau reikės mokėti 3 proc. baudą. Ši bauda nebus skiriama tiems, kas lieka kaupti ir gali nukentėti dėl išeinančiųjų mažinamos grąžos. Reformos rengėjai savanaudiškai pasinaudoja įstatymo leidėjo teise: nutaria prilaikyti baudos pinigus savo pačių valdose, ji atiteks būsimų anuitetų fondui – t. y. „Sodrai“. Kaip bebūtų, žmogus reaguos į baudos tikimybę savaip – ir matys atvertą langą kaip progą, kurios neverta praleisti.