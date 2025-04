Žygimantas Pavilionis. Lietuvos–Lenkijos „aukso amžius“ ir Smolensko tragedija

Šiandien Lenkija, būdama visų formalių ir neformalių klubų nare, iš esmės augina tik savo pačios raumenis, tačiau tai daro ne visam regionui, netelkia viso regiono prieš bendrus priešus. Realiai Lietuva šiandien viena pati tęsia seną Lietuvos ir Lenkijos misiją – be pačios Lenkijos, toliau siekdama vienyti visą Europą ir transatlantinę šeimą dėl Rytų per Šiaurės šalis, Berlyną, žinoma, taip pat ir Varšuvą, Londoną, Paryžių, Vašingtoną, tačiau jau tik savo jėgomis, burdama savo pačios sukurtas koalicijas, tokias kaip „United for Ukraine“ (U4U), tačiau visa tai daroma individualiomis, partizaniškomis iniciatyvomis, be jokio vertikalaus ir horizontalaus valstybinio ar regioninio koordinavimo, atitinkamai – daug mažiau efektyviai. Lietuvoje šiuo metu realiai neegzistuoja strateginio centro, kuris sujungtų visas pastangas regione į vieną kumštį ir šį veikimą suderintų su Lenkijos strateginiu veikimu, kuris šiais laikais jau pasiekė daug aukštesnį lygį. Žinoma, partizaninis metodas yra senas geras lietuvių metodas – Maskvai sunku mus surasti ir suprasti, kaip mes taip netikėtai ir efektyviai sugebame priešintis, tačiau šiais neramiais laikais toks metodas jau nėra pakankamas. Laiko turime mažai, o nuveikti turime labai daug. Nepalyginamai efektyviau būtų veikti kartu su Lenkija – tiek Rytuose, tiek Vakaruose, tiek Šiaurėje, tiek Pietuose.