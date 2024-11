Zita Čepaitė. Užkeiktoji Pasaulio lietuvių apygarda ir kodėl jos nereikia

Beje, būtent per šią kadenciją buvo keliskart padidintas užsienio lietuvių bendruomenių projektų bei lituanistinių mokyklėlių finansavimas. Pati D. Asanavičiūtė per debatus gyrėsi, kad vien lituanistinėms mokyklėlėms skirta per 10 milijonų. Ar tai nepanašu į sisteminį rinkėjų papirkinėjimą?