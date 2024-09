Žiniasklaida: Prezidentūra tikina, kad denonsuoti sutartis su Rusija ir Baltarusija Nausėda Seimui teiks artimiausiu metu

Pagal šiuo metu galiojančias sutartis Lietuva šalyje turi saugoti Rusijos ir Baltarusijos investicijas, o jei to nedaro – rusų ir baltarusių įmonės gali skųstis tiek nacionaliniams Lietuvos teismams, tiek tarptautiniam arbitražui. Be to, investicijų skatinimo ir apsaugos sutartys su agresorėmis įpareigoja Lietuvą užtikrinti pervedimus ir su investicijomis susijusį pinigų judėjimą be suvaržymų.