Žemaitaitis atsakė, kodėl jam gėda dėl kitų kandidatų į prezidentus

– Aš turiu griežtą politinę ideologiją ir per pastaruosius 16 metų mano pozicija tik stiprėjo. Kitas dalykas, man nereikia su jais konkuruoti. Vienas yra bankinės sistemos žmogus, kitas bandė savo meilužę prastumti į Konstitucinio Teismo teisėjas. Mano galva, tai yra amoralu. Vien dėl to, pasižiūrėjus į šį žmogų, politinės kultūros nėra. Ar kažkur girdėjote, kad Žemaitaitis būtų bandęs prastumti kažkur savo žmoną ar giminaičius, ar artimus draugus į kažkokias institucijas – jūs per 16 metų to nerasite.