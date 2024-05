Vytenis Andriukaitis. Visiems reikalinga, bet dar nesukurta Europos Sveikatos Sąjunga

Be to, skirtingai nuo vieningos prekių ir paslaugų rinkos, vaistams ir medicinos prietaisams, deja, egzistuoja atskiros dvidešimt septynios šalių narių rinkos. Dėl to ir susidaro dideli vaistų kainų skirtumai, skirtingas aprūpinimas medicinos aparatūra, turtingesnių šalių gamintojai ir tiekėjai diktuoja savo sąlygas ir kainas ekonomiškai silpnesnėms Europos Sąjungos šalims narėms.