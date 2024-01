Vytenis Andriukaitis. Mokyklas griauti užsimojusiam švietimo ministrui – moksleivio portfelį ir suolą

Nacionalinė tapatybė – ekvivalentiška, nepaisant, ar tai lietuvis, ar rusas, ar žydas, ar totorius ir t. t., ir lygiateisė tapatybė Pilietinėje Lietuvos Tautoje! Todėl ir yra ekvivalentiški teisiniai principai Lietuvos Konstitucijoje. Tautiniam identitetui Lietuvoje taikomas konstitucinis lygybės principas, nesvarbu, ar esi lietuvis, ar rusas, bet pilietybė yra ta pati, ir pilietinės laisvės, teisės bei pareigos – tos pačios. „All different but all equal!“ (Iš angl. – visi skirtingi, bet visi lygūs). Tad ir tautinių bendrijų švietimas, kaip ir lietuvių pilietinės bendruomenės, turi remtis bendru lygybės principu.